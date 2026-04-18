Construction Simulator: Evolution: Reveal-Trailer zeigt massive Neuerungen

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Image: astragon Entertainment GmbH

Construction Simulator: Evolution: Reveal Trailer zeigt größten Bau-Simulator der Reihe!

Mit Construction Simulator: Evolution wurde der nächste Teil der beliebten Bau-Simulator-Reihe offiziell angekündigt und soll für Xbox Series X|S erscheinen.

Der neue Ableger erweitert das bekannte Konzept deutlich und setzt erstmals neben klassischen Bauprojekten auch auf umfangreiche Abrissarbeiten. Spieler können Gebäude gezielt zerstören und dabei verschiedene Werkzeuge und Maschinen einsetzen, während eine realistische Physik für dynamische Szenarien sorgt.

Ein zentraler Bestandteil bleibt der Aufbau eines eigenen Bauunternehmens. Dazu gehören die Verwaltung einer stetig wachsenden Fahrzeugflotte sowie das Absolvieren umfangreicher Aufträge auf zwei großen Karten. Maienstein orientiert sich dabei an deutschen Landschaften, während Amber Falls eine Stadt im Mittleren Westen der USA widerspiegelt.

Besonders umfangreich fällt die Auswahl an Maschinen aus. Über 180 lizenzierte Fahrzeuge von mehr als 35 Herstellern stehen zur Verfügung, darunter bekannte Marken wie Caterpillar, Liebherr und Volvo Construction Equipment.

Zusätzlich wurde das Gameplay erweitert, sodass Spieler nicht nur Maschinen bedienen, sondern auch selbst aktiv Hand anlegen können. Tätigkeiten wie Verputzen oder der Einsatz von Werkzeugen sollen das Baustellengefühl weiter intensivieren.

Auch der Multiplayer wird ausgebaut und erlaubt kooperative Einsätze mit bis zu vier Spielern, um große Bauprojekte gemeinsam zu bewältigen.

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2 Kommentare Added

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  1. nexus258 60030 XP Stomper | 18.04.2026 - 17:46 Uhr

    Sieht immer richtig cool aus und hab dann auch Lust drauf bis es dann raus kommt und nur mittelmäßige Bewertungen bekommt

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  2. Rotten 115445 XP Scorpio King Rang 3 | 18.04.2026 - 17:47 Uhr

    Gefällt mir 😅 das wird auf der Liste landen ✌🏻

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