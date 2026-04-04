Content Warning: Mit Play Anywhere und Koop-Horror jetzt für Xbox

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Image: Landfall

Content Warning erscheint mit Xbox Play Anywhere und bringt Koop-Horror-Gameplay auf neue Plattformen.

Mit Content Warning erhält ein ungewöhnlicher Koop-Titel zusätzliche Aufmerksamkeit durch die Unterstützung von Xbox Play Anywhere, wodurch das Spiel plattformübergreifend zwischen kompatiblen Systemen genutzt werden kann.

Im Zentrum des Spiels steht ein kooperatives Horrorerlebnis, bei dem ihr gemeinsam mit Freunden in eine alte, unterirdische Welt hinabsteigt. Dort begegnet ihr nicht nur grotesk gestalteten Kreaturen, sondern auch verfluchten Relikten und mysteriösen Artefakten, die die Umgebung prägen und für unvorhersehbare Situationen sorgen.

Das Gameplay basiert auf einem klaren Ablauf: Gemeinsam als Team sammelt ihr Eindrücke, filmt gruselige Ereignisse und versucht, möglichst spektakuläres Material zu erstellen. Die aufgenommenen Szenen dienen dabei als Grundlage für eure „Karriere“ innerhalb des Spiels, in dem das Hochladen auf eine fiktive Plattform zu wachsender Aufmerksamkeit führt.

Während der Einsätze spielt Zeit eine entscheidende Rolle. Sauerstoffvorräte sind begrenzt, und jede Entscheidung kann darüber bestimmen, ob ein Durchlauf erfolgreich endet oder frühzeitig abgebrochen werden muss. Die Rückkehr zur Oberfläche erfolgt über eine Taucherglocke, die gleichzeitig als zentraler Ausgangspunkt dient, um das gesammelte Material zu sichern.

Ein besonderes Merkmal ist die Mischung aus Horror, Koop-Gameplay und kreativer Selbstdarstellung. Spieler erstellen eigene Charaktere, rüsten sich aus und versuchen, gemeinsam möglichst effektive und zugleich unterhaltsame Inhalte zu produzieren, die innerhalb der Spielwelt für Aufmerksamkeit sorgen.

Mit der Integration von Xbox Play Anywhere wird Content Warning zusätzlich flexibler nutzbar und erweitert damit die Möglichkeiten für Spieler, plattformübergreifend auf ihre Inhalte zuzugreifen.

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9 Kommentare Added

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  1. AnCaptain4u 259455 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.04.2026 - 12:52 Uhr

    PlayAnywhere schön und gut aber was ist mit Crossplay zwischen Xbox/Xbox PC und Steam?

    Okay, laut Xbox App hat es „Xbox – Multiplayer Plattformübergreifend“

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  4. xXCickXx 129115 XP Man-at-Arms Onyx | 04.04.2026 - 13:49 Uhr

    Glaub mal bei Rocketbeans gesehen, zum selber spielen ist das für mich nix.

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  5. Katanameister 380440 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.04.2026 - 14:17 Uhr

    Da bin ich auch raus, aber schön dass es immer mehr Play Anywhere Titel gibt.

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