Contraband: Bilder aus dem eingestellten Spiel geleakt

6 Autor: , in News / Contraband
Übersicht

Bilder aus dem eingestellten Contraband zeigen das Design der Benutzeroberfläche.

Im Zuge der Umstrukturierung der Spielesparte von Microsoft, wurde im August das von Avalanche Studios entwickelte Xbox-Spiel Contraband eingestellt.

Außer einem Teaser gab es vom 2021 angekündigten Open-World-Koop-Action-Adventure nichts zu sehen. Gameplay wurde offiziell nie gezeigt.

Einen kleinen Eindruck aus Contraband gibt es jetzt in Form von Screenshots, die aus dem Portfolio eines Designers stammen. Gameplay zeigen sie leider nicht, dafür aber das Design der Menüs, was den möglichen Artstyle widerspiegelt.

Im Hinterkopf behalten sollte man dabei aber, dass die genutzten Charakterbilder laut Mp1st aus alten Marvel-Fan-Art-Werken stammen. Sie hätten demnach nicht zwangsläufig dem finalen Grafikstil entsprochen.

View post on imgur.com

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Contraband

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. HungryVideoGameNerd 159455 XP God-at-Arms Onyx | 03.11.2025 - 14:47 Uhr

    Da hab ich mir eigentlich sehr viel von erhofft. Da wirklich gute Coop games ja auch eher rar gesät sind. Wirklich schade das es aufgrund von gierigen Schlips Trägern eingestellt wurde.

    0
  4. Ash2X 301300 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.11.2025 - 15:05 Uhr

    Keine Ahnung was bei denen los ist, aber nachdem zwei Publisher ihre Projekte mit ihnen eingestellt haben… Nun… Immerhin war ein Menü fertig 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort