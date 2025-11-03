Contraband: Bilder aus dem eingestellten Spiel geleakt

Im Zuge der Umstrukturierung der Spielesparte von Microsoft, wurde im August das von Avalanche Studios entwickelte Xbox-Spiel Contraband eingestellt.
Außer einem Teaser gab es vom 2021 angekündigten Open-World-Koop-Action-Adventure nichts zu sehen. Gameplay wurde offiziell nie gezeigt.
Einen kleinen Eindruck aus Contraband gibt es jetzt in Form von Screenshots, die aus dem Portfolio eines Designers stammen. Gameplay zeigen sie leider nicht, dafür aber das Design der Menüs, was den möglichen Artstyle widerspiegelt.
Im Hinterkopf behalten sollte man dabei aber, dass die genutzten Charakterbilder laut Mp1st aus alten Marvel-Fan-Art-Werken stammen. Sie hätten demnach nicht zwangsläufig dem finalen Grafikstil entsprochen.
