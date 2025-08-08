Contraband: Spiel ebenfalls eingestellt – Bericht

Laut Jason Schreier von Bloomberg, stellt Microsoft auch Contraband ein. Laut Bloomberg News hat Xbox das 2021 angekündigte Koop-Schmuggelspiel Contraband offiziell eingestellt. Gleichzeitig bestätigte Jason ebenfalls, dass „OD“ von Kojima weiterhin in Entwicklung ist.

Das Open-World-Projekt von Avalanche Studios (bekannt durch Just Cause) wurde vor über vier Jahren erstmals angekündigt. Seither wurde nichts Vorzeigbares veröffentlicht. Dies dürfte auch der Grund für das Aus des Spiels gewesen sein.

Microsoft hat sich bisher nicht öffentlich zum Bericht geäußert.