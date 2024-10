Control 2: Alan Wake 2 DLC liefert neue Hinweise

Das finnische Entwicklerstudio Remedy ist bekannt dafür, immer wieder Easter Eggs oder Verbindungen zu anderen Titeln in seine Spiele einzubauen. So auch geschehen beim kürzlich veröffentlichten The Lake House DLC von Alan Wake 2, in dem einige mögliche Hinweise bezüglich Control 2 zu finden sind.

Wer den DLC noch nicht gespielt hat und sich nicht spoilern lassen will, der liest jetzt nicht weiter.

Gegen Ende der Erweiterung wird Protagonist Kiran Estevez ins Oceanview Hotel und dann ins Panoptikon im Ältesten Haus, dem Hauptquartier der FBC teleportiert – beide Orte dürften Spielern von Control bekannt sein.

Dort hat Estevez ein Gespräch mit Jesse Fadens jüngerem Bruder Dylan, der zugleich auch Director des FBC ist. Zwar bleibt die Unterhaltung kryptisch und vage, endet aber mit einem Blick in die Zukunft und Bildern, die möglicherweise aus Control 2 stammen könnten.

Den Bildern zufolge könnte die Handlung von Control 2 nicht im Ältesten Haus stattfinden, sondern stattdessen ein durch den Einfluss der Hiss korrumpiertes New York als Schauplatz nutzen. IGN hat die Szenen in folgendem Video festgehalten: