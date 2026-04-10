CONTROL Resonant: Deutsche Sprachausgabe und Texte zum Release

Die verfügbaren Sprachen für Control Resonant wurden verkündet, darunter auch eine deutsche Sprachausgabe.

Remedy Entertainment hat neue Details zur Lokalisierung von Control Resonant bekannt gegeben und dabei insbesondere für den deutschsprachigen Raum eine wichtige Bestätigung geliefert.

Zum geplanten Release im Laufe des Jahres 2026 wird das Spiel nicht nur mit deutschen Untertiteln, sondern auch mit vollständiger deutscher Sprachausgabe verfügbar sein.

Damit setzt das Studio seine Strategie fort, narrative Erlebnisse einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Gerade bei einem atmosphärisch dichten Titel wie Control Resonant spielt die Lokalisierung eine entscheidende Rolle, um die Geschichte und ihre Feinheiten vollständig erfahrbar zu machen.

We’re happy to announce all the available languages for the launch of CONTROL Resonant! Which language will you be playing the game in? CONTROL Resonant launches later in 2026. Wishlist now!#CONTROLResonant pic.twitter.com/Vq0vMHpj0q — CONTROL Resonant 🔻Wishlist Now! (@ControlRemedy) April 9, 2026