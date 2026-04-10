CONTROL Resonant: Deutsche Sprachausgabe und Texte zum Release

29 Autor: , in News / CONTROL Resonant
Übersicht
Image: Remedy Entertainment

Die verfügbaren Sprachen für Control Resonant wurden verkündet, darunter auch eine deutsche Sprachausgabe.

Remedy Entertainment hat neue Details zur Lokalisierung von Control Resonant bekannt gegeben und dabei insbesondere für den deutschsprachigen Raum eine wichtige Bestätigung geliefert.

Zum geplanten Release im Laufe des Jahres 2026 wird das Spiel nicht nur mit deutschen Untertiteln, sondern auch mit vollständiger deutscher Sprachausgabe verfügbar sein.

Damit setzt das Studio seine Strategie fort, narrative Erlebnisse einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Gerade bei einem atmosphärisch dichten Titel wie Control Resonant spielt die Lokalisierung eine entscheidende Rolle, um die Geschichte und ihre Feinheiten vollständig erfahrbar zu machen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu CONTROL Resonant

29 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rotten 113385 XP Scorpio King Rang 2 | 10.04.2026 - 13:49 Uhr

    Das wird sicher einige freuen 😅 allen viel Spaß damit ✌🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort