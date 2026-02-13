Control Resonant: Dylan Faden jagt Resonants im zerfallenden Manhattan

Die neue PlayStation State of Play brachte einen der meist erwarteten Auftritte des Jahres: Remedy Entertainment zeigte erstmals umfangreiche Gameplay‑Szenen zu Control Resonant, dem Nachfolger des preisgekrönten Control. Das Material lief auf der PlayStation 5 Pro und präsentierte Hauptfigur Dylan Faden in einer Umgebung, die kaum noch den Regeln unserer Realität folgt.

Der Schauplatz, die West Incursion Zone in Manhattan, wird von fremdartigen Kräften verzerrt und bricht buchstäblich auseinander. Gebäude verschieben sich, Perspektiven kippen, und ganze Areale verwandeln sich in Gravity Anomalies, in denen Orientierung und Schwerkraft komplett außer Kraft gesetzt sind. Dylan nutzt seine übernatürlichen Fähigkeiten, um sich durch diese instabile Welt zu bewegen und einen mächtigen Resonant‑Gegner zu jagen.

Ein neues Arsenal für Dylan Faden

Im Mittelpunkt steht die Aberrant, eine andereweltliche, formwandelnde Nahkampfwaffe. Sie kann mehrere Gestalten annehmen und bildet das Herzstück eines Kampfsystems, das sich stetig erweitert. Spieler schalten neue Formen, Fähigkeiten und Talente frei und definieren so ihren eigenen Kampfstil.

Die gefährlichsten Feinde des Spiels sind die Resonants – Überreste mächtiger Individuen, die von derselben Kraft korrumpiert wurden, die auch Manhattan zerreißt. Wer sie besiegt, erhält Zugang zu neuen übernatürlichen Kräften und erweitert Dylans Fähigkeitenrepertoire.

Eine offene Struktur mit großen Zonen

Control Resonant setzt auf weitläufige, klar voneinander abgegrenzte Gebiete voller Nebenaktivitäten, versteckter Begegnungen und optionaler Geheimnisse. Die Welt wirkt größer, dynamischer und experimenteller als im Vorgänger – ein Manhattan, das sich ständig neu formt.

Control Resonant erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam & Epic Games Store) und Mac (Steam & App Store).

Remedy veröffentlicht das Spiel selbst, während Annapurna Pictures als Co‑Finanzierer und Co‑Produzent beteiligt ist.

Control Resonant präsentiert sich damit als ambitionierter Nachfolger, der die Stärken des Originals weiterdenkt und gleichzeitig eine völlig neue Identität formt – surrealer, größer und noch experimenteller.