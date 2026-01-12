Control Resonant: Entwickler verspricht das größte Projekt der Studio Geschichte

In einem neuen Statement gibt das Team hinter Control Resonant einen seltenen Einblick in die eigenen Ziele und die kreative Ausrichtung des kommenden Projekts.

Die Entwickler betonen, dass sie sich bewusst einer außergewöhnlichen Herausforderung stellen und ein Spiel erschaffen wollen, das alle bisherigen Arbeiten des Studios übertrifft.

Nach eigener Aussage handelt es sich nicht um eine sichere Fortsetzung, sondern um ein Projekt, das die bisherigen Möglichkeiten des Studios erweitern soll. Das Team beschreibt CONTROL Resonant als das bislang größte und ambitionierteste Vorhaben, das in seiner Entwicklungsgeschichte entstanden ist.

Die Vision dahinter basiert auf dem Anspruch, nach sieben Jahren ein Erlebnis zu liefern, das den Erwartungen der Fans gerecht wird und neue Maßstäbe innerhalb des eigenen Universums setzt.

„Mit CONTROL Resonant wollten wir uns selbst herausfordern und das größte und ambitionierteste Spiel entwickeln, das wir je gemacht haben.“ „Dies ist keine gewöhnliche Fortsetzung. Wir wollen die Grenzen des Machbaren erweitern und sind überzeugt, dass ihr, die Fans, nach sieben Jahren genau das verdient habt. CONTROL Resonant erscheint 2026. Jetzt auf die Wunschliste setzen!“

Mit dieser klaren Ansage unterstreicht das Studio, wie hoch die eigenen Ziele gesteckt sind und welche Bedeutung CONTROL Resonant für die zukünftige Ausrichtung der Reihe hat.