Control Resonant: Jenseits des ältesten Hauses im Entwicklungstagebuch

Remedy bestätigt, dass Control Resonant formal als Fortsetzung des Originals gesehen werden kann, dabei jedoch ein eigenständiges Erlebnis bietet.

Laut Mikael Kasurinen, einem Mitglied des Entwicklerteams, gehören beide Spiele zwar zur selben Familie, besitzen jedoch ihre eigenen Identitäten, Ziele und Schicksale. Sie sind miteinander verbunden, aber unabhängig spielbar.

In der Handlung folgt der Spieler Dylan, dessen Reise durch Manhattan ihn gegen The Hiss und weitere paranormale Bedrohungen führt.

Interessanterweise beschreibt Kasurinen diese Reise als spiegelbildlich zu jener von Jesse im ersten Teil. Jesse war in der Oldest House gefangen, musste deren Geheimnisse verstehen und überleben, um schließlich Direktor der FBC zu werden. Dylan hingegen kennt die Brutalist-Wände der Oldest House seit seiner Kindheit und erlebt nun die Außenwelt nach langer Abwesenheit.

Die Rückkehr in die reale Welt ist für Dylan gleichzeitig fremd und vertraut.

Kasurinen betont, dass gerade dieser Perspektivwechsel ein zentrales Element der Spielerfahrung ist. Spielerinnen und Spieler erwarten sowohl neue Herausforderungen als auch eine frische Sicht auf die Welt außerhalb des bekannten Hauses, wodurch Control Resonant eigenständig funktioniert und zugleich die Verbindung zum Original aufrechterhält.

Control Resonant erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC über Steam und Epic Games Store sowie Mac über Steam und den App Store.