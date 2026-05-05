CONTROL Resonant: Marketing wird intensiviert, Release weiterhin für 2026 geplant

In den jüngsten Finanzergebnissen berichtet Remedy vom Marketing zu CONTROL Resonant, das weiterhin für 2026 geplant ist.

Remedy Entertainment hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und dabei klare Schwerpunkte rund um CONTROL Resonant gesetzt. Parallel zu den Geschäftszahlen rückt das Unternehmen die weltweite Markteinführung des Spiels weiter in den Fokus.

Im Zeitraum Januar bis März 2026 sank der Umsatz um -1,9 % auf 13,1 (13,4) Millionen Euro. Das EBITDA lag bei 2,9 (2,6) Millionen Euro. Der operative Gewinn (EBIT) erreichte 1,0 (1,3) Millionen Euro bei einer operativen Marge von 7,8 % (9,7 %) des Umsatzes. Der operative Cashflow belief sich auf 8,3 (-6,6) Millionen Euro.

Zusätzlich gab es eine Veränderung an der Unternehmensspitze: Im Februar 2026 wurde Jean-Charles Gaudechon zum CEO von Remedy ernannt, mit Wirkung zum 1. März 2026.

Parallel zu den Finanzkennzahlen treibt Remedy die globale Marketingkampagne für CONTROL Resonant voran. Im ersten Quartal wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, darunter ein Gameplay-Trailer im Februar während PlayStations stark beachteter State of Play sowie ein weiterer Trailer im März durch NVIDIA, einen langjährigen Partner des Studios.

Ergänzend präsentierte das Unternehmen exklusives Material für internationale Presse und Content Creator, das insgesamt positiv aufgenommen wurde.

Zusätzliche Aufmerksamkeit generierte die Veröffentlichung der ersten Episode des Developer-Diarys zu CONTROL Resonant, die gezielt die Community einbindet und den Fokus auf den bevorstehenden Launch verstärkt.

Die Zielsetzung bleibt klar definiert: CONTROL Resonant soll ein unverzichtbarer Day-One-Kauf für Fans von Control und Spieler weltweit werden. Bereits die Ankündigung im Dezember 2025 sorgte für großes Interesse, dessen Dynamik sich laut Unternehmen bis zum Launch weiter verstärken soll.

Interne Frühindikatoren bestätigen diesen Kurs, während sich Gameplay und Gesamtgefühl des Spiels zunehmend verdichten und ein starkes Produkt erkennen lassen.

Die Fertigstellung eines qualitativ hochwertigen CONTROL Resonant mit einem erfolgreichen Launch hat oberste Priorität. Das Unternehmen sieht sich weiterhin auf Kurs für die Veröffentlichung im Jahr 2026 und plant, die Marketingaktivitäten sowie die damit verbundenen Ausgaben im Vorfeld des Releases deutlich zu intensivieren.