Control Resonant: Neue Einblicke in den psychedelischen Albtraum

Creative Director erklärt, warum Dylan Faden jetzt im Mittelpunkt von Control Resonant steht – und wie Manhattan zum psychedelischen Albtraum wurde.

In einem neuen Preview spricht Creative Director Mikael Kasurinen über Control Resonant und zeichnet ein deutlich klareres Bild davon, wie Remedy die Reihe weiterentwickelt.

Wie man im ersten Trailer schon sehen konnte, verwandelt sich Manhattan in ein surreal verzerrtes Labyrinth aus Straßen und Wolkenkratzern – irgendwo zwischen Inception und No Way Home. Gleichzeitig deutet ein Blick auf blutige Leichen vor der Oldest House‑Treppen darauf hin, dass im FBC‑Hauptquartier etwas katastrophal schiefgelaufen ist.

In einer Szene war außerdem zu sehen, wie Jesse Faden jemanden mit einem metallischen Artefakt ersticht. Laut Kasurinen handelt es sich dabei um Dylan Faden, Jesses Bruder – und das Objekt dürfte die Apparent sein, die neue, formwandelnde Nahkampfwaffe, die Dylan als spielbarer Protagonist führt.

Kasurinen erinnert daran, dass Control die Geschichte zweier übernatürlicher Geschwister erzählt, die als Kinder getrennt wurden. Jesse entkam, Dylan wurde entführt – und erst 17 Jahre später fanden sie sich im Oldest House wieder.

Während Jesse dem Hiss widerstand und zur FBC‑Direktorin wurde, fiel Dylan der Entität zum Opfer und fiel nach seiner Rettung in ein Koma. Control endete in einem fragilen Patt: Das Hiss war eingedämmt, aber nicht besiegt.

Sieben Jahre später ist alles anders. Jesse ist spurlos verschwunden, die Hiss‑Sperre ist zusammengebrochen, und die korrumpierende Macht hat Manhattan in ein kaleidoskopisches Albtraum‑Gebilde verwandelt.

Dylan erwacht – möglicherweise durch Kräfte, die weit über medizinische Erklärungen hinausgehen – und erkennt, dass er die Stadt retten muss. Die Apparent, die sich von Dual‑Blades zu einem gigantischen Hammer transformieren kann, wird dabei sein wichtigstes Werkzeug.

Kasurinen beschreibt Resonant als „open‑ended“, aber ausdrücklich nicht als Open‑World‑Spiel. Stattdessen setzt Remedy auf schnelle Fortbewegung, verzerrte Umgebungen und übernatürliche Fähigkeiten, die nahtlos mit dem Nahkampf verschmelzen sollen.

Traversal sei eines der Elemente, das besonders herausstechen werde, ebenso wie die Art, wie Momentum‑basierter Nahkampf mit Kräften kombiniert wird.

In diesem offenen Manhattan warten Geheimnisse, Nebenhandlungen und optionale Inhalte, die laut Kasurinen keine Füller sind, sondern vollständig in die Welt und die Hauptgeschichte eingebettet wurden.

Während Control ein Action‑Adventure war, versteht Remedy Resonant als Action‑RPG mit echter Progression, bedeutsamen Entscheidungen und klar unterscheidbaren Builds für unterschiedliche Spielstile.

Es gehe nicht darum, ein neues Genre zu bedienen, sondern darum, die Remedy‑Interpretation dieses Genres zu finden.

Wie Kasurinen zusammenfasst, war Control ein großartiger erster Schritt. Jetzt sei man bereit, weiter zu springen.