CONTROL Resonant: Paranatural Manhattan Trailer zeigt verstörendes New York

Remedy Entertainment hat beim Summer Game Fest einen neuen Trailer zu CONTROL Resonant präsentiert und gleichzeitig den Veröffentlichungstermin des Action-Adventures bestätigt. Die Fortsetzung des mehrfach ausgezeichneten CONTROL rückt dabei eine verstörende Version von New York City in den Mittelpunkt.
Der sogenannte Paranatural Manhattan Trailer gewährt weitere Einblicke in die Spielwelt und wird von Emily Pope kommentiert. Die bekannte Figur aus dem ersten Teil kehrt als amtierende Direktorin des Federal Bureau of Control zurück und arbeitet eng mit Hauptfigur Dylan Faden zusammen.
Laut Creative Director Mikael Kasurinen setzt das Team bewusst auf Elemente, die Fans bereits aus CONTROL kennen. Dazu gehören die Rückkehr des Oldest House sowie die unverwechselbare Mischung aus übernatürlichen Ereignissen, geheimnisvoller Atmosphäre und umfangreichem Worldbuilding.
Neben neuen Spielszenen enthält der Trailer auch den exklusiven Song „Manalan Mailla“ der finnischen Ethno-Pop-Künstlerin Vilma Jää. Das speziell für CONTROL Resonant komponierte Stück entstand in Zusammenarbeit mit Teemu Brunila und Jurek und orientiert sich an traditionellen Gesangsformen der ingermanländischen Runenlied-Kultur.
Der Titel ist ab sofort auch auf ausgewählten Musik-Streamingdiensten verfügbar, darunter Spotify und Apple Music.
CONTROL Resonant erscheint am 24. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
Vorbestellungen für digitale und physische Editionen sind bereits geöffnet. Remedy Entertainment veröffentlicht das Spiel selbst, während Annapurna Pictures im Rahmen einer strategischen Partnerschaft als Co-Finanzierer und Co-Produzent beteiligt ist.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es sieht schon wirklich gut aus aber bin mit den ersten Teil nicht warm geworden deswegen werde ich höchstens im Gamepass mal reinschauen wenn es mal reinkommen sollte
Der erste Teil gefiel mir gut, jetzt bin ich auf den Zweiten gespannt.
Da hab ich Bock drauf
Muss den ersten mal noch zocken gabs ja gratis vom Sweeneyboy
Ich hoffe es wird erfolgreich.
Persönlich hab ich mega Bock drauf, Control war ein extrem gutes Spiel. Remedy kann einfach geile Storys und Gameplay. Gibt kaum ein Studio das solch eine Atmosphäre schafft.
Fand den Vorgänger irgendwie nicht so geil
Jedes Frame ein Kunstwerk
Bin gespannt wie erfolgreich das wird.
Sieht nicht übel aus, werde aber lange warten können, fällt mir leicht auch wegen der Sache mit dem Early Access.