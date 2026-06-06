CONTROL Resonant: Paranatural Manhattan Trailer zeigt verstörendes New York

CONTROL Resonant erweitert das paranormale Universum von Remedy um ein verzerrtes New York.

Remedy Entertainment hat beim Summer Game Fest einen neuen Trailer zu CONTROL Resonant präsentiert und gleichzeitig den Veröffentlichungstermin des Action-Adventures bestätigt. Die Fortsetzung des mehrfach ausgezeichneten CONTROL rückt dabei eine verstörende Version von New York City in den Mittelpunkt.

Der sogenannte Paranatural Manhattan Trailer gewährt weitere Einblicke in die Spielwelt und wird von Emily Pope kommentiert. Die bekannte Figur aus dem ersten Teil kehrt als amtierende Direktorin des Federal Bureau of Control zurück und arbeitet eng mit Hauptfigur Dylan Faden zusammen.

Laut Creative Director Mikael Kasurinen setzt das Team bewusst auf Elemente, die Fans bereits aus CONTROL kennen. Dazu gehören die Rückkehr des Oldest House sowie die unverwechselbare Mischung aus übernatürlichen Ereignissen, geheimnisvoller Atmosphäre und umfangreichem Worldbuilding.

Neben neuen Spielszenen enthält der Trailer auch den exklusiven Song „Manalan Mailla“ der finnischen Ethno-Pop-Künstlerin Vilma Jää. Das speziell für CONTROL Resonant komponierte Stück entstand in Zusammenarbeit mit Teemu Brunila und Jurek und orientiert sich an traditionellen Gesangsformen der ingermanländischen Runenlied-Kultur.

Der Titel ist ab sofort auch auf ausgewählten Musik-Streamingdiensten verfügbar, darunter Spotify und Apple Music.

CONTROL Resonant erscheint am 24. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Vorbestellungen für digitale und physische Editionen sind bereits geöffnet. Remedy Entertainment veröffentlicht das Spiel selbst, während Annapurna Pictures im Rahmen einer strategischen Partnerschaft als Co-Finanzierer und Co-Produzent beteiligt ist.