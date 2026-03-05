Control Resonant: Paranormale Eindrücke aus interner Gameplay Demo

Frisches Gameplay zu Control Resonant gibt es in einigen neuen Videos, die mit paranormaler Action aufwarten.

Einige Medien erhielten einen Blick auf eine nicht öffentliche Gameplay-Demo von Control Resonant und präsentieren neues Gameplay, die einen erweiterten Eindruck vom kommenden Titel des Entwicklers Remedy vermitteln.

Die Aufnahmen zeigen zentrale Elemente des Nachfolgers von CONTROL und rücken die veränderte Perspektive auf Dylan Faden in den Mittelpunkt.

Nach Jahren der Gefangenschaft schicken ihn seine ehemaligen Aufseher mitten in eine eskalierende paranormale Krise zurück in die Außenwelt, wo er eine rätselhafte kosmische Entität aufhalten soll, die die Grundpfeiler der Realität verändert.

Control Resonant zeigt dabei, wie Dylan seine neu erwachten Kräfte einsetzt, um den Bedrohungen entgegenzutreten, die Manhattan überrollen.

  3. RappScallion 24380 XP Nasenbohrer Level 2 | 05.03.2026 - 13:41 Uhr

    Das sieht halt für mich persönlich so gut wie gar nicht mehr nach Control aus. Das ist auf den ersten Blick Dark Souls oder Devil May Cry mit Control-Geschmäckle.
    Bevor einer moppert – sonst find ich es super.

  4. Katanameister 346620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.03.2026 - 13:41 Uhr

    Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, solides Gameplay und optisch auch ansprechend.

  5. Chris0071234 53390 XP Nachwuchsadmin 6+ | 05.03.2026 - 14:05 Uhr

    Freu mich sehr auf das Spiel, erinnert mich irgendwie an eine Mischung aus Matrix und Inception 🙂

  6. de Maja 328895 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.03.2026 - 14:15 Uhr

    Joa die Beschreibung Darksouls und DMC in Inception World bezeichnet das Spiel schon richtig. Da kommen schon zwei Sachen zusammen die ich nicht mag Soulslike und das Control Setting, absolut kein Spiel für mich.

  7. Sunnymoney 6350 XP Beginner Level 3 | 05.03.2026 - 15:34 Uhr

    Ich verstehe bis heute nicht, warum man sich so extrem von der DNA von Control entfernt hat. Vielleicht wollte man einfach vermeiden, dass Max Payne und Control wie zwei fast identische Spiele wirken – Baller und Zerstörungsorgien in geschlossenen Räumen/Büros…

