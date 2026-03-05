Control Resonant: Paranormale Eindrücke aus interner Gameplay Demo

Frisches Gameplay zu Control Resonant gibt es in einigen neuen Videos, die mit paranormaler Action aufwarten.

Einige Medien erhielten einen Blick auf eine nicht öffentliche Gameplay-Demo von Control Resonant und präsentieren neues Gameplay, die einen erweiterten Eindruck vom kommenden Titel des Entwicklers Remedy vermitteln.

Die Aufnahmen zeigen zentrale Elemente des Nachfolgers von CONTROL und rücken die veränderte Perspektive auf Dylan Faden in den Mittelpunkt.

Nach Jahren der Gefangenschaft schicken ihn seine ehemaligen Aufseher mitten in eine eskalierende paranormale Krise zurück in die Außenwelt, wo er eine rätselhafte kosmische Entität aufhalten soll, die die Grundpfeiler der Realität verändert.

Control Resonant zeigt dabei, wie Dylan seine neu erwachten Kräfte einsetzt, um den Bedrohungen entgegenzutreten, die Manhattan überrollen.