Control Resonant: PC-Grafikpower mit DLSS 4.5 und Path Tracing

Das kommende Action-Adventure CONTROL Resonant wird mit umfangreicher Unterstützung moderner RTX-Technologien auf dem PC erscheinen. Entwickler Remedy Entertainment bestätigte, dass das Spiel unter anderem DLSS 4.5 sowie vollständiges Path Tracing unterstützt.
Schon der Vorgänger Control galt als technisches Aushängeschild für Raytracing-Effekte. Mit CONTROL Resonant soll die visuelle Qualität nun noch weiter steigen. Neben Path Tracing kommen Technologien wie RTX Mega Geometry, DLSS Ray Reconstruction und DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation zum Einsatz.
Laut Tatu Aalto, Technical Director of Graphics bei Remedy, profitiert besonders die Beleuchtung der Spielwelt von der neuen Technik. Path-Traced Lighting soll für deutlich realistischere Lichtverhältnisse sorgen, während DLSS 4.5 gleichzeitig Bildqualität und Performance stabil hält.
In der Geschichte von CONTROL Resonant erkunden Spieler ein zerstörtes Manhattan, das von paranormalen Bedrohungen überrannt wurde. Neben bekannten Gefahren wie dem Hiss und dem Mold warten auch neue übernatürliche Gegner.
Die Handlung stellt Dylan Faden in den Mittelpunkt, den Bruder der FBC-Direktorin Jesse Faden. Während seiner Reise stellt er sich einer kosmischen Macht, die die Realität selbst verändert. Spieler nutzen dabei telekinetische Fähigkeiten, manipulieren die Umgebung und kämpfen mit einer formverändernden Nahkampfwaffe namens Aberrant.
CONTROL Resonant entsteht in Zusammenarbeit mit Annapurna Pictures, die das Projekt gemeinsam mit Remedy finanzieren und produzieren. Der Release ist für 2026 geplant und soll für Xbox, PlayStation, Steam, Epic Games Store, Mac sowie NVIDIA GeForce NOW erscheinen.
Wenn das kein FSR4 bietet, dann wird es ignoriert
Wohl eher. Wenn es ohne Upscailer schlecht läuft, wird es ignoriert. Scheiss auf Upscailer! Wobei ich hier zuversichtlich bin. Der Vorgänger lief sehr rund. RT nutze ich fast nie. Für mich bringt es zu wenig mit, das ist mir die Performance nicht wert.
Wer auf niedrige Frames steht der spielt natürlich 4k nativ und Path Tracing. Man man.
Ich weiß zwar nicht was auf Konsolen damit möglich sein wird, aber das erste Control hat mich begeistert. Habe mich mit dem Raytracing-Mode vor dem eigenen Schatten erschreckt🤣🤣🤣
95% Marktanteil sprechen für sich. Mir wäre Helix mit Nvidia Technologie lieber gewesen statt auf die alljährlichen Hype Gerüchte um die nächste AMD Grafik zu hoffen, wo man natürlich wieder ganz nah rankommt, wenn nicht gar komplett überflügelt und das ganze für super wenig Geld..
Einer meiner most wanted dieses Jahr. Da wird mein Rechner endlich mal gefordert und Remedy liefert eigentlich immer ab. Schon in Alan Wake 2 war PT eine Augenweide und trug ordentlich zur Atmosphäre bei. Wenn Sie jetzt noch einen drauf legen, wird es richtig hot..
Gute Sache für Grafikenthusiasten.
Ich hoffe dass AMD mit der UDNA einen gewaltigen Sprung macht in allen Bereichen, sodass wir alle davon profitieren in Zukunft
Spiele ich wenn dann so nur auf der Konsole.
Auch in der neuen Witcher 4 UE Engine-Demo wurde der Wald mit PT massiv „beworben“.
Bei Control kommt das im Trailer jetzt nicht so rüber. Mal sehen, wie das Spiel wird.