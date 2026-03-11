Control Resonant: PC-Grafikpower mit DLSS 4.5 und Path Tracing

Control Resonant startet mit DLSS 4.5 und Path Tracing und will neue Maßstäbe bei der Grafik setzen.

Das kommende Action-Adventure CONTROL Resonant wird mit umfangreicher Unterstützung moderner RTX-Technologien auf dem PC erscheinen. Entwickler Remedy Entertainment bestätigte, dass das Spiel unter anderem DLSS 4.5 sowie vollständiges Path Tracing unterstützt.

Schon der Vorgänger Control galt als technisches Aushängeschild für Raytracing-Effekte. Mit CONTROL Resonant soll die visuelle Qualität nun noch weiter steigen. Neben Path Tracing kommen Technologien wie RTX Mega Geometry, DLSS Ray Reconstruction und DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation zum Einsatz.

Laut Tatu Aalto, Technical Director of Graphics bei Remedy, profitiert besonders die Beleuchtung der Spielwelt von der neuen Technik. Path-Traced Lighting soll für deutlich realistischere Lichtverhältnisse sorgen, während DLSS 4.5 gleichzeitig Bildqualität und Performance stabil hält.

In der Geschichte von CONTROL Resonant erkunden Spieler ein zerstörtes Manhattan, das von paranormalen Bedrohungen überrannt wurde. Neben bekannten Gefahren wie dem Hiss und dem Mold warten auch neue übernatürliche Gegner.

Die Handlung stellt Dylan Faden in den Mittelpunkt, den Bruder der FBC-Direktorin Jesse Faden. Während seiner Reise stellt er sich einer kosmischen Macht, die die Realität selbst verändert. Spieler nutzen dabei telekinetische Fähigkeiten, manipulieren die Umgebung und kämpfen mit einer formverändernden Nahkampfwaffe namens Aberrant.

CONTROL Resonant entsteht in Zusammenarbeit mit Annapurna Pictures, die das Projekt gemeinsam mit Remedy finanzieren und produzieren. Der Release ist für 2026 geplant und soll für Xbox, PlayStation, Steam, Epic Games Store, Mac sowie NVIDIA GeForce NOW erscheinen.

