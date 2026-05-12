CONTROL Resonant: Remedy enthüllt große Änderungen beim Sequel

Remedy Entertainment hat im Rahmen eines aktuellen Interviews neue Details zu Control Resonant enthüllt und dabei sowohl technische als auch kreative Entscheidungen zur kommenden Fortsetzung erläutert.

Ein zentrales Thema ist die Unterstützung von Xbox Play Anywhere, die bereits zum Launch verfügbar sein soll. Dadurch können Spieler das Spiel plattformübergreifend auf Xbox Series X|S, PC und kompatiblen Handheld-Geräten nutzen, inklusive synchronisierter Spielstände, Add-ons und Erfolgen.

Laut Remedy soll diese Funktion vor allem sicherstellen, dass sich das Spielerlebnis unabhängig vom gewählten Gerät „zu Hause“ anfühlt. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass das Team gezielt an Performance und Steuerung für unterschiedliche Plattformen arbeitet, inklusive Handheld-Optimierungen.

Auch organisatorisch geht das Studio neue Wege: Control Resonant wird erstmals von Remedy selbst veröffentlicht, unterstützt durch das ID@Xbox-Programm. Diese Zusammenarbeit soll vor allem den Zugang zur Xbox-Community erleichtern und gleichzeitig mehr kreative Kontrolle beim Entwickler belassen.

Inhaltlich setzt das Sequel auf eine neue Richtung innerhalb des Control-Universums. Die Entwickler beschreiben das Spiel als eigenständige Erfahrung mit neuen Perspektiven auf bekannte Figuren.

Dabei stehen erneut die Faden-Geschwister im Mittelpunkt, deren Geschichten aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt werden.

Gleichzeitig wurde bestätigt, dass Control Resonant eine deutlich größere und stärker vernetzte Spielwelt bieten wird. Statt eines einzelnen zentralen Ortes wie im Vorgänger wird diesmal eine komplette Stadt mit offenen Arealen, Indoor- und Outdoor-Bereichen sowie stärkerer vertikaler Struktur erkundet.

Das Level-Design soll dabei stärker auf Entdeckung und mehrere parallele Handlungsoptionen setzen.

Spieler sollen mehrere interessante Orte gleichzeitig sehen und selbst entscheiden, welchen Weg sie zuerst verfolgen.

Abschließend betonen die Entwickler, dass das Control-Universum bewusst als flexible Plattform für unterschiedliche Spielideen genutzt wird. Jede neue Veröffentlichung soll die übergreifende Geschichte weiterentwickeln und gleichzeitig Raum für Experimente bieten.

Control Resonant erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PS5 und PC und unterstützt Xbox Play Anywhere zum Launch.