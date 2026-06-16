CONTROL Resonant: Remedy hält trotz starkem September am geplanten Release fest

Remedy hält am Veröffentlichungstermin von Control Resonant fest und setzt auf seine bislang größte Marketingkampagne.

Trotz eines außergewöhnlich stark besetzten Veröffentlichungsmonats wird Control Resonant wie geplant am 24. September erscheinen, da Remedy den Termin nach eigenen Angaben ausschließlich auf Grundlage der Entwicklungs- und Qualitätsziele festgelegt hat.

Der September 2026 gilt bereits jetzt als einer der dichtesten Release-Monate der vergangenen Jahre. Zahlreiche Publisher versuchen, ihre Titel vor dem Start von Grand Theft Auto VI im November zu veröffentlichen. Zu den Spielen, die denselben Zeitraum gewählt haben, zählen unter anderem Marvel’s Wolverine, The Blood of Dawnwalker, Warhammer 40,000: Dawn of War 4, Halloween: The Game sowie die Konsolenfassung von Dune: Awakening.

Zusätzliche Konkurrenz entsteht rund um den Start von Control Resonant selbst. Der Titel erscheint am 24. September, am selben Tag wie Silent Hill: Townfall, während Onimusha: Way of the Sword nur einen Tag später veröffentlicht wird.

Gegenüber IGN erklärte Remedy-Kommunikationsdirektor Thomas Puha, dass eine Verschiebung des Spiels keine Option sei. Entscheidend sei, das Spiel in bestmöglicher Qualität auf den Markt zu bringen. Ein nicht ausreichend polierter Launch könne langfristige Folgen haben, da enttäuschte Spieler nur schwer zurückgewonnen werden könnten.

Um die Erfolgschancen zu erhöhen, investiert Remedy nach eigenen Angaben in die bislang größte Marketingkampagne der Unternehmensgeschichte. Bereits während des Summer Game Fest wurde ein neuer Trailer gezeigt, während das Veröffentlichungsdatum zuvor im Rahmen einer State-of-Play-Präsentation bekannt gegeben wurde.

Hinzu kommt ein Verkaufspreis von 59,99 US-Dollar, der unter dem inzwischen üblichen Preisniveau vieler AAA-Titel liegt. Laut Puha sollen in den kommenden Monaten weitere Informationen und Präsentationen zum Spiel folgen.

Für Remedy besitzt die Veröffentlichung besondere Bedeutung, da das Studio Control Resonant selbst publiziert. In der Vergangenheit konnten weder die Alan Wake- noch die Control-Reihe ihr volles kommerzielles Potenzial ausschöpfen. Zudem blieb der Multiplayer-Titel FBC: Firebreak hinter den Erwartungen zurück.

Remedys neuer CEO Jean-Charles Gaudechon hatte zuletzt eingeräumt, dass sich die Marken Alan Wake und Control besser hätten verkaufen müssen. Künftig wolle das Unternehmen das Potenzial bestehender Marken stärker ausschöpfen, bevor zusätzliche neue Projekte in den Mittelpunkt rücken.

Control Resonant erscheint am 24. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.