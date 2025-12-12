Control Resonant: Remedy lässt Manhattan im paranaturalen Chaos versinken

18 Autor: , in News / Control Resonant
Übersicht

Control Resonant enthüllt! Der neue Teil wirbelt Manhattan durcheinander – und Dylan Faden übernimmt die Hauptrolle!

Mit Control Resonant stellt Remedy Entertainment den nächsten großen Schritt im Control-Universum vor.

Der Titel erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und rückt erstmals Jesse Fadens Bruder Dylan ins Zentrum.

Jahre nach seiner Gefangenschaft wird er vom Federal Bureau of Control zurückgerufen, als eine kosmische Kraft Manhattan in eine paranatürliche Katastrophe verwandelt. Verzogene Straßenzüge, gestörte Gravitation und eine instabile Realität bilden den Schauplatz eines neuen übernatürlichen Konflikts.

Der Trailer zeigt Dylans Hauptwaffe, das Aberrant – ein lebendiges, formwandelndes Nahkampfwerkzeug, das sich mit seinen Fähigkeiten kombinieren lässt. Der kommende Titel entwickelt die bekannten Systeme zu einem vollwertigen Action-Rollenspiel weiter, das verschiedene Spielstile erlaubt und eine verwobene, offenere Struktur durch Manhattan bietet.

In der Screenshot-Galerie gibt es weitere packende Eindrücke zum Spiel:

Control Resonant soll sowohl bestehenden Fans als auch Neueinsteigern einen klaren Zugang zur Serie ermöglichen und gilt als Remedys bisher ambitioniertestes Projekt.

18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. Katanameister 266000 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.12.2025 - 07:26 Uhr

    Keine Ahnung, was ich davon halten soll, vielleicht kommen die nächsten Wochen mehr Infos, Teil 1 steht auch noch auf der Liste.

  5. DB86 1205 XP Beginner Level 1 | 12.12.2025 - 07:32 Uhr

    Also ich bin enttäuscht. Sieht aus wie jedes x-beliebige Soulslike. Mir gefällt der Ansatz mit Nahkampf auch gar nicht. Control war schon sperrig, aber das hier sieht nach größer und von allem mehr und dann noch mit – für mich – unpassenderem Kampfsystem aus. Schade, aber der Backlog ist eh zu groß. Nicht schlimm, wenn der nicht weiter wächst. 😀

  6. Lucky Mike 4 76530 XP Tastenakrobat Level 3 | 12.12.2025 - 07:35 Uhr

    Wuah, der Trailer ist ja mal richtig geil. Fande den 1. Teil schon mega, und der 2. Teil scheint dem Trailer nach auch genau mein Ding zu sein. Ich freue mich drauf 😀

