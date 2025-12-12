Control Resonant: Remedy lässt Manhattan im paranaturalen Chaos versinken

Control Resonant enthüllt! Der neue Teil wirbelt Manhattan durcheinander – und Dylan Faden übernimmt die Hauptrolle!

Mit Control Resonant stellt Remedy Entertainment den nächsten großen Schritt im Control-Universum vor.

Der Titel erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und rückt erstmals Jesse Fadens Bruder Dylan ins Zentrum.

Jahre nach seiner Gefangenschaft wird er vom Federal Bureau of Control zurückgerufen, als eine kosmische Kraft Manhattan in eine paranatürliche Katastrophe verwandelt. Verzogene Straßenzüge, gestörte Gravitation und eine instabile Realität bilden den Schauplatz eines neuen übernatürlichen Konflikts.

Der Trailer zeigt Dylans Hauptwaffe, das Aberrant – ein lebendiges, formwandelndes Nahkampfwerkzeug, das sich mit seinen Fähigkeiten kombinieren lässt. Der kommende Titel entwickelt die bekannten Systeme zu einem vollwertigen Action-Rollenspiel weiter, das verschiedene Spielstile erlaubt und eine verwobene, offenere Struktur durch Manhattan bietet.

In der Screenshot-Galerie gibt es weitere packende Eindrücke zum Spiel:

Control Resonant soll sowohl bestehenden Fans als auch Neueinsteigern einen klaren Zugang zur Serie ermöglichen und gilt als Remedys bisher ambitioniertestes Projekt.