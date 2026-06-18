CONTROL Resonant: Remedy macht Zukunft der Reihe vom Verkaufserfolg abhängig

Remedy sieht Control als langfristiges Franchise und denkt bereits über weitere Geschichten nach.

Control Resonant soll nicht nur die Geschichte des ersten Spiels fortsetzen, sondern könnte auch den Grundstein für die langfristige Zukunft der gesamten Marke legen.

Wie Remedy Entertainment erklärte, verfolgt das Studio bereits seit Jahren einen übergeordneten Plan für das Control-Universum. Dabei stand laut Art Director Elmeri Raitanen von Beginn an fest, dass die Reihe nicht dauerhaft an eine einzelne Hauptfigur gebunden sein würde.

Während im ersten Spiel Jesse Faden im Mittelpunkt stand, übernimmt in Control Resonant ihr Bruder Dylan eine zentrale Rolle. Diese Entscheidung sei Teil der ursprünglichen Vision gewesen, da Control weniger als Charaktergeschichte und vielmehr als universumsgetriebenes Franchise konzipiert wurde.

Raitanen bezeichnete den Ansatz als „World-First Design“. Im Gegensatz zu Reihen wie Alan Wake oder Max Payne sei Control nicht nach seinem Protagonisten benannt. Stattdessen stehe die Welt selbst im Mittelpunkt, wodurch unterschiedliche Figuren und Perspektiven innerhalb derselben Erzählung möglich seien.

Auch über Control Resonant hinaus denkt Remedy bereits an weitere Projekte. Konkrete Details nannte das Studio zwar nicht, machte jedoch deutlich, dass man langfristig weitere Geschichten innerhalb des Universums erzählen möchte.

Allerdings hängt die Zukunft der Marke maßgeblich vom Erfolg des kommenden Spiels ab. Raitanen betonte, dass das Team hoffe, genügend Erfolg zu erzielen, um noch mehr Geschichten im Control-Universum verwirklichen zu können.

Mit FBC: Firebreak wurde bereits ein erster Ableger veröffentlicht, der jedoch hinter den Erwartungen zurückblieb. Umso wichtiger dürfte nun die Veröffentlichung von Control Resonant werden. Der erste Teil der Reihe überschritt laut Remedy zuletzt die Marke von sechs Millionen verkauften Exemplaren.

Control Resonant erscheint am 24. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.