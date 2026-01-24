Control Resonant: Remedy peilt Millionenverkäufe an

Remedy Entertainment hat neue Zeiträume für mehrere große Projekte genannt. Control Resonant soll im zweiten Quartal 2026 erscheinen und damit einen klaren Platz im kommenden Geschäftsjahr einnehmen.
Das Studio rechnet bereits für dieses Jahr mit rund 1,8 Millionen verkauften Einheiten, was die Erwartungen an den Titel unterstreicht.
Parallel dazu gibt es ein Update zu den Remakes von Max Payne 1 und 2. Die ersten Royalties werden nach aktuellem Stand 2027 erwartet, was auf einen späteren Veröffentlichungszeitpunkt hindeutet. Ein Release irgendwann 2026 bleibt dennoch möglich, da Remedy diese Option weiterhin offenlässt.
Mit diesen Angaben zeichnet sich ein klarer Fahrplan für die kommenden Jahre ab, in denen sowohl Control als auch Max Payne eine zentrale Rolle im Portfolio des Studios einnehmen sollen.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt. Control hatte ich durchgespielt und fand es ziemlich gut. Nur für die Komplettierung hat es nicht mehr gereicht, weil ich von den dafür nötigen Feinden nach Spielabschluss keine mehr gefunden hatte.
Control 2 werde ich auch wieder zocken. Falls es in den Game Pass kommt, dann gleich am Anfang. Falls nicht halt bei einem Sale.
Control 2 wird gezockt und die Remakes sicher auch 😎.
Hört sich doch nach nem guten Plan an.
Auf Max Payne bin ich echt gespannt.
Control werde ich auch spielen, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es direkt nach Veröffentlichung spiele.