Control Resonant: Remedy peilt Millionenverkäufe an

Remedy Entertainment hat neue Zeiträume für mehrere große Projekte genannt. Control Resonant soll im zweiten Quartal 2026 erscheinen und damit einen klaren Platz im kommenden Geschäftsjahr einnehmen.

Das Studio rechnet bereits für dieses Jahr mit rund 1,8 Millionen verkauften Einheiten, was die Erwartungen an den Titel unterstreicht.

Parallel dazu gibt es ein Update zu den Remakes von Max Payne 1 und 2. Die ersten Royalties werden nach aktuellem Stand 2027 erwartet, was auf einen späteren Veröffentlichungszeitpunkt hindeutet. Ein Release irgendwann 2026 bleibt dennoch möglich, da Remedy diese Option weiterhin offenlässt.

Mit diesen Angaben zeichnet sich ein klarer Fahrplan für die kommenden Jahre ab, in denen sowohl Control als auch Max Payne eine zentrale Rolle im Portfolio des Studios einnehmen sollen.