Control Resonant: Remedy plant Veröffentlichung vor GTA VI

Der von Remedy frisch veröffentlichte Finanzbericht für das vierte Quartal 2025 offenbart einige Interessante Details zum kommenden Action-Spiel Control Resonant sowie weiteren Projekten des Entwicklerstudios.
Für Control Resonant formuliert man das Ziel, einen „Must-have Day One-Kauf“ für Fans des Originals sowie von Action-Rollenspielen zu erschaffen.
In Puncto Veröffentlichungstermin stellt man klar, dass der Titel vor Grand Theft Auto VI, also nach aktuellem Stand vor dem 19. November dieses Jahres erscheinen wird.
Auch zum Vorgänger hat man interessante Zahlen parat. So konnte sich Control alleine 2025 über eine Millionen Mal verkaufen. Seit dem Start im Jahr 2019 kommt der mysteriöse Shooter auf insgesamt fünf Millionen Verkäufe und 20 Millionen Spieler.
Desweitern befindet sich das Max Payne 1&2 Remake weiterhin in voller Produktion. Remedy bestätigt, dass sich Rockstar Games um Publishing und Marketing des Spiels kümmern wird. Zudem arbeitet man an einem weiteren, noch geheimen Projekt, dass sich derzeit in der Proof of Concept-Phase befindet.
Wie alle anderen Angst vor GTA haben ist schon krass. Aber ich glaube es ist auch realistisch und clever nicht im Release Fenster von GTA VI unterzugehen.
Die Angst ist aber meines Erachtens berechtigt. Auch wenn viele hier im Forum immer gern sagen „nicht jeder ist ein Fan von GTA“…Aber halt verdaaaaammt viele andere Gamer sind es. Das würde ich als Entwickler auch umgehen wollen.
Nicht mit GTA zu releasen ist sicher vernünftig. Wenn ich mich in meinem Umfeld aber so umschaue, sind die Kollegen welche hauptsächlich GTA5 spielen aber ohnehin höchstens noch an Fifa und COD interessiert. Ein Control oder andere Titel juckt die seit 2010 genau so wenig wie im Jahr 2027 wenn dann GTA6 erscheint. Einige davon sind gar noch auf PS4 unterwegs und kaufen sich erst mit dem neuen GTA eine neue Konsole.
Der Herbst wird so voll
Also August bis Oktober, die Konkurrenz ist trotzdem da in der Zeit auch ohne GTA6.
Oha, das ist überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Die Vorfreude nach Alan Wake 2 ist riesig. Wenn es auch nur annähernd an das Spiel rankommt wird das ein Hit. Hoffentlich wird es auch richtig fertiggestellt, auch wegen dem Druck von GTA VI.
Alle warten so lange wies geht diesen Herbst das genaue Release Datum zu verkünden, GTA könnte ja noch verschieben….
Ich find’s echt faszinierend. Seit dem ich zocke habe ich nicht so einen kranken Hype nicht erlebt. Diese Angst vor GTA VI ist ja immens bei den Publishern. Wette die sind froh wenn alles endlich vorbei ist, was noch bis Monate nach GTA VI Release andauern kann.
Es ist ja nur so schlimm während der ersten Wochen nach Release. Danach haben es die Day1 Käufer irgendwann durch und widmen sich wieder anderen Spielen. Danach verkauft es sich einfach konstant weiter über die Jahre, aber der Hype vergeht.
Ah ja ok da kannst du schon recht haben. Da wird dann wahrscheinlich eher konstant GTA-Online gespielt, was ja immer noch ein Erfolg ist. Inklusive Milliarden Clips zum Spiel im Internet🤣
Ja das sowieso. Man wird danach halt nicht mehr überall mit News, Tipps und Tricks erschlagen, sondern muss dann gezielt danach suchen. 😁
Mann kann nur hoffen das The Coalition im Spätsommer/Frühherbst fertig ist sonst verschiebt MS Gears noch aber was man ja hört sind sie im Zeitplan und haben ja „alles“ wie immer im Griff
Jab, hat The Coalition ja vor kurzem bestätigt. Bin da guter Dinge und freue mich riesig drauf 🤗🤗🤗
Am besten wir führen einfach eine neue Zeitrechnung ein, die die alte ersetzt. v. GTA6 und n. GTA6.
Gott sei Dank habe ich während GTA5 bemerkt das ich der Formel mittlerweile überdrüssig bin. Sonst wäre ich eventuell auch Teil dieser Hysterie.
Ich werde – wie immer – die Story einmal durchspielen, daneben bissl Chaos stiften und es dann danach beiseite legen. Der Onlinemodus kann mir gestohlen bleiben ^^
Ich werde es mir irgendwann sicherlich auch mal kaufen, wenn ich wieder Lust verspüre. Doch für mich hat es Faszination verloren. GTA5 war das erste, bei dem ich die Story nicht durchgespielt habe.
das wird so ein Release massaker dies Jahr von August bist Oktober und dann ist von Nov bis Feb 27 Ruhe, keine Ahnung wie ihr das seht mit Gamepass aber ich spiele doch lieber dann ab Aug die Gamepass Highlights wie Halo, Fabel usw und werde mir dann mal im Nov mal die „Black Friday“ Schnäppchen anschauen …. glaube das wird bei vielen Publisher noch mal richtig Probleme auslösen inkl den Remedy Titel hier