Control Resonant: Remedy plant Veröffentlichung vor GTA VI

17 Autor: , in News / Control Resonant
Übersicht

Laut dem neuen Remedy-Finanzbericht wird Control Resonant vor Grand Theft Auto VI erscheinen.

Der von Remedy frisch veröffentlichte Finanzbericht für das vierte Quartal 2025 offenbart einige Interessante Details zum kommenden Action-Spiel Control Resonant sowie weiteren Projekten des Entwicklerstudios.

Für Control Resonant formuliert man das Ziel, einen „Must-have Day One-Kauf“ für Fans des Originals sowie von Action-Rollenspielen zu erschaffen.

In Puncto Veröffentlichungstermin stellt man klar, dass der Titel vor Grand Theft Auto VI, also nach aktuellem Stand vor dem 19. November dieses Jahres erscheinen wird.

Auch zum Vorgänger hat man interessante Zahlen parat. So konnte sich Control alleine 2025 über eine Millionen Mal verkaufen. Seit dem Start im Jahr 2019 kommt der mysteriöse Shooter auf insgesamt fünf Millionen Verkäufe und 20 Millionen Spieler.

Desweitern befindet sich das Max Payne 1&2 Remake weiterhin in voller Produktion. Remedy bestätigt, dass sich Rockstar Games um Publishing und Marketing des Spiels kümmern wird. Zudem arbeitet man an einem weiteren, noch geheimen Projekt, dass sich derzeit in der Proof of Concept-Phase befindet.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Control Resonant

17 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Devilsgift 129255 XP Man-at-Arms Onyx | 11.02.2026 - 06:35 Uhr

    Wie alle anderen Angst vor GTA haben ist schon krass. Aber ich glaube es ist auch realistisch und clever nicht im Release Fenster von GTA VI unterzugehen.

    0
    • DangerAron 9390 XP Beginner Level 4 | 11.02.2026 - 06:44 Uhr
      Antwort auf Devilsgift

      Die Angst ist aber meines Erachtens berechtigt. Auch wenn viele hier im Forum immer gern sagen „nicht jeder ist ein Fan von GTA“…Aber halt verdaaaaammt viele andere Gamer sind es. Das würde ich als Entwickler auch umgehen wollen.

      0
  2. Hattori Hanzo 33180 XP Bobby Car Schüler | 11.02.2026 - 06:52 Uhr

    Nicht mit GTA zu releasen ist sicher vernünftig. Wenn ich mich in meinem Umfeld aber so umschaue, sind die Kollegen welche hauptsächlich GTA5 spielen aber ohnehin höchstens noch an Fifa und COD interessiert. Ein Control oder andere Titel juckt die seit 2010 genau so wenig wie im Jahr 2027 wenn dann GTA6 erscheint. Einige davon sind gar noch auf PS4 unterwegs und kaufen sich erst mit dem neuen GTA eine neue Konsole.

    0
  4. Katanameister 322340 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.02.2026 - 07:02 Uhr

    Also August bis Oktober, die Konkurrenz ist trotzdem da in der Zeit auch ohne GTA6.

    0
  5. Robilein 1215310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.02.2026 - 07:11 Uhr

    Oha, das ist überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Die Vorfreude nach Alan Wake 2 ist riesig. Wenn es auch nur annähernd an das Spiel rankommt wird das ein Hit. Hoffentlich wird es auch richtig fertiggestellt, auch wegen dem Druck von GTA VI.

    0
  6. Economic 94305 XP Posting Machine Level 2 | 11.02.2026 - 07:30 Uhr

    Alle warten so lange wies geht diesen Herbst das genaue Release Datum zu verkünden, GTA könnte ja noch verschieben….

    0
    • Robilein 1215310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.02.2026 - 07:37 Uhr
      Antwort auf Economic

      Ich find’s echt faszinierend. Seit dem ich zocke habe ich nicht so einen kranken Hype nicht erlebt. Diese Angst vor GTA VI ist ja immens bei den Publishern. Wette die sind froh wenn alles endlich vorbei ist, was noch bis Monate nach GTA VI Release andauern kann.

      0
      • buimui 449930 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.02.2026 - 07:41 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Es ist ja nur so schlimm während der ersten Wochen nach Release. Danach haben es die Day1 Käufer irgendwann durch und widmen sich wieder anderen Spielen. Danach verkauft es sich einfach konstant weiter über die Jahre, aber der Hype vergeht.

        0
        • Robilein 1215310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.02.2026 - 07:45 Uhr
          Antwort auf buimui

          Ah ja ok da kannst du schon recht haben. Da wird dann wahrscheinlich eher konstant GTA-Online gespielt, was ja immer noch ein Erfolg ist. Inklusive Milliarden Clips zum Spiel im Internet🤣

          0
          • buimui 449930 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.02.2026 - 07:47 Uhr
            Antwort auf Robilein

            Ja das sowieso. Man wird danach halt nicht mehr überall mit News, Tipps und Tricks erschlagen, sondern muss dann gezielt danach suchen. 😁

            0
      • Economic 94305 XP Posting Machine Level 2 | 11.02.2026 - 08:27 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Mann kann nur hoffen das The Coalition im Spätsommer/Frühherbst fertig ist sonst verschiebt MS Gears noch aber was man ja hört sind sie im Zeitplan und haben ja „alles“ wie immer im Griff

        0
        • Robilein 1215310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.02.2026 - 08:42 Uhr
          Antwort auf Economic

          Jab, hat The Coalition ja vor kurzem bestätigt. Bin da guter Dinge und freue mich riesig drauf 🤗🤗🤗

          0
  7. buimui 449930 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.02.2026 - 07:38 Uhr

    Am besten wir führen einfach eine neue Zeitrechnung ein, die die alte ersetzt. v. GTA6 und n. GTA6.

    Gott sei Dank habe ich während GTA5 bemerkt das ich der Formel mittlerweile überdrüssig bin. Sonst wäre ich eventuell auch Teil dieser Hysterie.

    0
    • DangerAron 9390 XP Beginner Level 4 | 11.02.2026 - 07:56 Uhr
      Antwort auf buimui

      Ich werde – wie immer – die Story einmal durchspielen, daneben bissl Chaos stiften und es dann danach beiseite legen. Der Onlinemodus kann mir gestohlen bleiben ^^

      0
      • buimui 449930 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.02.2026 - 08:19 Uhr
        Antwort auf DangerAron

        Ich werde es mir irgendwann sicherlich auch mal kaufen, wenn ich wieder Lust verspüre. Doch für mich hat es Faszination verloren. GTA5 war das erste, bei dem ich die Story nicht durchgespielt habe.

        0
  8. Sonnendeck 107870 XP Master User | 11.02.2026 - 08:03 Uhr

    das wird so ein Release massaker dies Jahr von August bist Oktober und dann ist von Nov bis Feb 27 Ruhe, keine Ahnung wie ihr das seht mit Gamepass aber ich spiele doch lieber dann ab Aug die Gamepass Highlights wie Halo, Fabel usw und werde mir dann mal im Nov mal die „Black Friday“ Schnäppchen anschauen …. glaube das wird bei vielen Publisher noch mal richtig Probleme auslösen inkl den Remedy Titel hier

    0

Hinterlasse eine Antwort