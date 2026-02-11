Control Resonant: Remedy plant Veröffentlichung vor GTA VI

Laut dem neuen Remedy-Finanzbericht wird Control Resonant vor Grand Theft Auto VI erscheinen.

Der von Remedy frisch veröffentlichte Finanzbericht für das vierte Quartal 2025 offenbart einige Interessante Details zum kommenden Action-Spiel Control Resonant sowie weiteren Projekten des Entwicklerstudios.

Für Control Resonant formuliert man das Ziel, einen „Must-have Day One-Kauf“ für Fans des Originals sowie von Action-Rollenspielen zu erschaffen.

In Puncto Veröffentlichungstermin stellt man klar, dass der Titel vor Grand Theft Auto VI, also nach aktuellem Stand vor dem 19. November dieses Jahres erscheinen wird.

Auch zum Vorgänger hat man interessante Zahlen parat. So konnte sich Control alleine 2025 über eine Millionen Mal verkaufen. Seit dem Start im Jahr 2019 kommt der mysteriöse Shooter auf insgesamt fünf Millionen Verkäufe und 20 Millionen Spieler.

Desweitern befindet sich das Max Payne 1&2 Remake weiterhin in voller Produktion. Remedy bestätigt, dass sich Rockstar Games um Publishing und Marketing des Spiels kümmern wird. Zudem arbeitet man an einem weiteren, noch geheimen Projekt, dass sich derzeit in der Proof of Concept-Phase befindet.