CONTROL Resonant: Remedy sieht GTA 6 nicht als Gefahr für den Release

Remedy hat keine Angst vor GTA 6 und vertraut auf Control Resonant.

Während viele Publisher versuchen dürften, einen direkten Konkurrenzkampf mit Grand Theft Auto VI zu vermeiden, verfolgt Remedy Entertainment einen anderen Ansatz.

Das Studio zeigt sich zuversichtlich, dass Control Resonant auch in einem Umfeld bestehen kann, das von Rockstars kommendem Blockbuster geprägt wird.

Remedy-CEO Jean-Charles Gaudechon erklärte, dass das Unternehmen den Release von GTA 6 nicht als Bedrohung betrachtet. Stattdessen erwartet er, dass das Spiel die gesamte Branche positiv beeinflussen wird.

Nach Ansicht von Gaudechon könnte das Jahr 2026 insgesamt von der enormen Aufmerksamkeit profitieren, die Grand Theft Auto VI auf sich ziehen wird. Der Titel werde Millionen von Spielern anziehen und damit das Interesse am Gaming-Markt insgesamt steigern.

Gleichzeitig zeigt sich Remedy überzeugt, dass sich Control Resonant trotz der gewaltigen Konkurrenz behaupten kann. Laut Gaudechon dürfen Spieler eine einzigartige Identität erwarten, die sich von anderen Veröffentlichungen abheben werde.

Besonders vertraut das Studio auf seine bestehende Community. Die langjährigen Fans von Remedy und des Control-Universums sollen dabei helfen, dass das Spiel seine Zielgruppe erreicht, selbst wenn der Markt zeitgleich von GTA 6 dominiert wird.

Die Aussagen zeigen, dass Remedy die Situation eher als Chance denn als Risiko betrachtet. Anstatt den Schatten von Grand Theft Auto VI zu fürchten, setzt das Unternehmen darauf, dass die erhöhte Aufmerksamkeit für Videospiele im Jahr 2026 auch anderen Veröffentlichungen zugutekommen wird.