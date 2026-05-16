CONTROL Resonant: Remedy wollte das Franchise von Anfang an als RPG aufbauen

Bei Remedy Entertainment gibt es offenbar einen klaren langfristigen Plan für die Zukunft der Reihe rund um Control. Kreativdirektor Mikael Kasurinen hat bestätigt, dass das Studio die Marke von Beginn an als potenzielle RPG-Franchise konzipiert hat.

Die Idee für diese Entwicklung soll bereits während der Zeit von Quantum Break entstanden sein. Schon der erste Teil von Control wurde demnach bewusst als eine Art Testfeld genutzt, um RPG-Elemente schrittweise in die Spielstruktur einzubauen.

Dazu gehörten unter anderem Dialogentscheidungen, Fähigkeiten-Upgrades, optionale Nebenmissionen und erweiterte Erkundungsmechaniken – alles klassische Bestandteile moderner Rollenspiele. Obwohl Control 2019 offiziell als Action-Adventure vermarktet wurde, legte es laut Remedy bereits den Grundstein für eine deutlich stärkere RPG-Ausrichtung in der Zukunft.

Mit dem kommenden Nachfolger Control: Resonant soll diese Vision nun konsequent weiterentwickelt werden. Das Spiel befindet sich laut den aktuellen Aussagen auf dem Weg zu einem vollwertigen Action-RPG mit Talentbäumen, individuellen Charakter-Builds und deutlich tieferem Progressionssystem.

Trotz der stärkeren RPG-Struktur soll die Reihe ihren typischen Kern behalten: die Mischung aus paranormalem Horror, surrealer Atmosphäre und der mysteriösen Welt des „Oldest House“.

Damit zeichnet sich ab, dass Remedy Entertainment die Marke langfristig deutlich breiter aufstellt und aus dem Action-Adventure-Ansatz eine vollständige RPG-Serie entwickeln möchte.