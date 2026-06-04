CONTROL Resonant: Shitstorm nach exklusivem PlayStation 5 Early Access

Kurz nach Bekanntwerden der Vorbesteller-Boni für Control Resonant wächst die Kritik innerhalb der Community. Auslöser ist ein exklusiver Frühzugang für PlayStation-5-Spieler, der trotz identischem Kaufpreis nicht für Käufer auf Xbox und PC angeboten wird.
Wer die Digital Deluxe Edition auf PlayStation 5 vorbestellt, erhält einen 48-stündigen Early Access und kann bereits am 22. September 2026 spielen. Käufer derselben Edition auf Xbox Series X|S und PC müssen hingegen bis zum offiziellen Release am 24. September warten.
Remedy bestätigte bereits, dass der Early Access exklusiv für PlayStation 5 ist.
Besonders kritisch sehen viele Spieler, dass die Digital Deluxe Edition auf allen Plattformen zum gleichen Preis angeboten wird. In sozialen Netzwerken und Community-Diskussionen wird daher argumentiert, dass identische Editionen auch identische Inhalte und Vorteile bieten sollten.
Der exklusive Frühzugang betrifft ausschließlich die PlayStation-5-Version und zählt aktuell zu den Vorbesteller-Boni der Plattform. Weder für Xbox noch für PC wurde bislang ein vergleichbarer Early-Access-Vorteil angekündigt.
Solche plattformexklusiven Inhalte sind in der Branche zwar nicht ungewöhnlich, sorgen jedoch regelmäßig für Diskussionen – insbesondere dann, wenn Käufer auf anderen Plattformen trotz gleicher Kosten weniger Gegenwert erhalten.
Wie seht ihr das?
70 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann wird das Game halt erst in einem Sale für unter 20 geholt.
Bitte Remedy 🙂
Ich bestelle es trotzdem vor und freue mich schon drauf 🙏🏻😍
Einerseits sind es nur zwei Tage, andererseits sehe ich als Eigentümer. Da werden einige ihren Frust ggf bei metacritic etc. rauslassen und am Ende wundert man sich bei Remedy dann über negatives Feedback.
Mein Gott, da wird aus einer Mücke ein Elefanten gemacht, sind doch nur 2 Tage.
Gibt schlimmeres!
Da hat sich wohl jemand bezahlen lassen, schade das Remedy auf jeden Cent Kohle angewiesen ist.
Schon dämlich, eine Plattform zu bevorzugen, wenn nach deren eigenen Aussagen bislang sämtliche Spiele zusammen auf allen Plattformen hinweg kaum die Gewinnschwelle überschritten haben.
Das ist halt wieder so typisch Sony. „This is for the Players“.
Außer sich exklusive Vorteile erkaufen, können die auch nichts.
Wird als play Anywhere Titel sowieso auf Xbox am besten laufen. Spätestens mit Xbox Helix. 😎