CONTROL Resonant: Shitstorm nach exklusivem PlayStation 5 Early Access

Control Resonant steht wegen eines PS5-exklusiven Frühzugangs in der Kritik.

Kurz nach Bekanntwerden der Vorbesteller-Boni für Control Resonant wächst die Kritik innerhalb der Community. Auslöser ist ein exklusiver Frühzugang für PlayStation-5-Spieler, der trotz identischem Kaufpreis nicht für Käufer auf Xbox und PC angeboten wird.

Wer die Digital Deluxe Edition auf PlayStation 5 vorbestellt, erhält einen 48-stündigen Early Access und kann bereits am 22. September 2026 spielen. Käufer derselben Edition auf Xbox Series X|S und PC müssen hingegen bis zum offiziellen Release am 24. September warten.

Remedy bestätigte bereits, dass der Early Access exklusiv für PlayStation 5 ist.

Besonders kritisch sehen viele Spieler, dass die Digital Deluxe Edition auf allen Plattformen zum gleichen Preis angeboten wird. In sozialen Netzwerken und Community-Diskussionen wird daher argumentiert, dass identische Editionen auch identische Inhalte und Vorteile bieten sollten.

Der exklusive Frühzugang betrifft ausschließlich die PlayStation-5-Version und zählt aktuell zu den Vorbesteller-Boni der Plattform. Weder für Xbox noch für PC wurde bislang ein vergleichbarer Early-Access-Vorteil angekündigt.

Solche plattformexklusiven Inhalte sind in der Branche zwar nicht ungewöhnlich, sorgen jedoch regelmäßig für Diskussionen – insbesondere dann, wenn Käufer auf anderen Plattformen trotz gleicher Kosten weniger Gegenwert erhalten.

Wie seht ihr das?