CONTROL Resonant: Startet mit Xbox Play Anywhere und großer Neuerung für Fans

Remedy Entertainment hat neue Details zu Control Resonant bekanntgegeben und dabei bestätigt, dass der Titel direkt zum Launch Xbox Play Anywhere unterstützen wird. Damit können Spieler das Spiel ohne zusätzliche Kosten sowohl auf Xbox Series X|S als auch auf PC spielen und ihren Fortschritt inklusive Spielständen und Erfolgen jederzeit zwischen den Plattformen mitnehmen.
Das Feature soll den Zugriff auf das Spiel flexibler machen und es ermöglichen, nahtlos zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln.
Was Xbox Play Anywhere bei Control Resonant bedeutet
- Spielbar auf Xbox Series X|S und PC
- Fortschritt, Saves und Add-ons werden synchronisiert
- Kein zusätzlicher Kauf auf anderen Plattformen nötig
- Unterstützt auch kompatible Handheld-Geräte
Neben der technischen Unterstützung wurde auch über die Ausrichtung des Spiels gesprochen. Control Resonant soll die Serie in eine neue Richtung führen und dabei einen neuen spielbaren Charakter einführen.
Die Entwickler betonen, dass das Spiel eigenständig funktioniert und kein Vorwissen aus dem ersten Control zwingend erforderlich ist. Gleichzeitig bleibt die Verbindung zur bestehenden Story-Welt erhalten.
Neue Ausrichtung von Control Resonant
- Neue spielbare Hauptfigur
- Erweiterte und offene Spielwelt
- Mehr vertikale und urbane Umgebungen
- Mischung aus Innen- und Außenarealen
- Stärkere Einbindung der Außenwelt der FBC
- Fokus auf eigenständige Story-Erfahrung
Laut Remedy bleibt das Control-Universum eine flexible Grundlage für unterschiedliche Spielideen. Jede neue Veröffentlichung soll die Geschichte der Welt weiterentwickeln und gleichzeitig neue spielerische Ansätze ermöglichen.
Control Resonant erscheint 2026 für Xbox Series X|S und PC.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin ich echt gespannt drauf. Auch auf Dylan Faden, den Bruder von Jesse. Die stärkere Einbindung des FBC finde ich cool. Eine faszinierende und mysteriöse Behörde.
Control war schon ein geiles Game .
Ich freu mich schon sehr auf die Fortsetzung 👍🙃
Bin gespannt auf das Spiel, das bisher Gezeigte sah gut aus und play anywhere ist auch eine feine Sache.
Ne erweiterte Welt von Control bräuchte ich nicht, mag das Design schon vom ersten Teil nicht 😅
Dann lieber ein neues QB.
Echt jetzt? Die Wegfindung wurde später verbessert, hatte aber immer noch seine Tücken.
Gegen ein neues Quantum Break hätte ich auch nichts.
Würde schon gern wissen wie es mit Jack Joyce weitergegangen ist .
Die Frage ist halt, wann ist der Release.
Es soll ja noch dieses Jahr kommen.
Aber ich sehe kein Fenster wo man das volle Potenzial ziehen könnte.
Wenns von Remedy kommt, ist es eh ein Pflichtkauf für mich. Jetzt noch schnell xpa für Alan Wake 2 hinzufügen und ich bin wunschlos glücklich.
Ich passe hier Teil 1 war nicht meins
Dieses Feature bieten jetzt eigentlich jedes neue Game an, ist wirklich toll.