CONTROL Resonant: Startet mit Xbox Play Anywhere und großer Neuerung für Fans

Remedy Entertainment hat neue Details zu Control Resonant bekanntgegeben und dabei bestätigt, dass der Titel direkt zum Launch Xbox Play Anywhere unterstützen wird. Damit können Spieler das Spiel ohne zusätzliche Kosten sowohl auf Xbox Series X|S als auch auf PC spielen und ihren Fortschritt inklusive Spielständen und Erfolgen jederzeit zwischen den Plattformen mitnehmen.

Das Feature soll den Zugriff auf das Spiel flexibler machen und es ermöglichen, nahtlos zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln.

Was Xbox Play Anywhere bei Control Resonant bedeutet

Spielbar auf Xbox Series X|S und PC

Fortschritt, Saves und Add-ons werden synchronisiert

Kein zusätzlicher Kauf auf anderen Plattformen nötig

Unterstützt auch kompatible Handheld-Geräte

Neben der technischen Unterstützung wurde auch über die Ausrichtung des Spiels gesprochen. Control Resonant soll die Serie in eine neue Richtung führen und dabei einen neuen spielbaren Charakter einführen.

Die Entwickler betonen, dass das Spiel eigenständig funktioniert und kein Vorwissen aus dem ersten Control zwingend erforderlich ist. Gleichzeitig bleibt die Verbindung zur bestehenden Story-Welt erhalten.

Neue Ausrichtung von Control Resonant

Neue spielbare Hauptfigur

Erweiterte und offene Spielwelt

Mehr vertikale und urbane Umgebungen

Mischung aus Innen- und Außenarealen

Stärkere Einbindung der Außenwelt der FBC

Fokus auf eigenständige Story-Erfahrung

Laut Remedy bleibt das Control-Universum eine flexible Grundlage für unterschiedliche Spielideen. Jede neue Veröffentlichung soll die Geschichte der Welt weiterentwickeln und gleichzeitig neue spielerische Ansätze ermöglichen.

Control Resonant erscheint 2026 für Xbox Series X|S und PC.