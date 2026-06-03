CONTROL Resonant: Story-Trailer und Release-Termin enthüllt

Remedy Entertainment hat einen neuen Story-Trailer zu CONTROL Resonant veröffentlicht und gleichzeitig den Veröffentlichungstermin bestätigt. Das Action-Adventure erscheint am 24. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Mac.

Im Mittelpunkt der Handlung steht diesmal Dylan Faden. Nach Jahren unter der Kontrolle des Federal Bureau of Control wird er in eine eskalierende paranormale Krise hineingezogen. Eine mysteriöse kosmische Entität beginnt die Realität selbst zu verändern, während sich übernatürliche Bedrohungen in Manhattan ausbreiten.

Auf seiner Reise muss Dylan neue paranatürliche Fähigkeiten meistern, um gegen die chaotischen Zischer, den invasiven Organismus Fungus und weitere gefährliche Anomalien zu bestehen. Gleichzeitig sucht er nach seiner Schwester Jesse Faden, die weiterhin als Direktorin des FBC agiert.

Die Geschichte führt Spieler durch verschiedene weitläufige Stadtgebiete, die von den Auswirkungen paranormaler Ereignisse gezeichnet wurden. Dabei sollen die Ereignisse aus CONTROL fortgeführt und die Bedrohungen, die aus dem Ältesten Haus in die reale Welt gelangt sind, näher beleuchtet werden.

Mit CONTROL Resonant setzt Remedy die preisgekrönte Reihe fort und rückt erstmals Dylan Faden in den Mittelpunkt des Geschehens.