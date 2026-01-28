Control Resonant: Veröffentlichungsfenster ist reine Spekulation

Laut Communication Director Thomas Puha handelt es sich bei allen Informationen zum Veröffentlichungstermin von Control Resonant um reine Spekulation.

Bei den Game Awards wurde Control Resonant offiziell vorgestellt. Einen Termin für die Veröffentlichung blieb Entwickler Remedy Entertainment allerdings schuldig.

Was folgte waren jede Menge Spekulationen seitens der Fans, die zusätzlich durch einen Geschäftsbericht des finnischen Entwicklerstudios angeheizt wurden. Dort wird das zweite Quartal 2026 als angepeilter Zeitraum für die Veröffentlichung gelistet.

Jetzt meldet sich Communication Director Thomas Puha via X zu Wort und stellt klar, dass es noch keinen Termin oder Zeitraum für die Veröffentlichung gibt und von offizieller Seite lediglich bekannt ist, dass Control Resonant im Jahr 2026 erscheinen wird:

„Remedy hat lediglich mitgeteilt, dass Control Resonant im Jahr 2026 erscheinen soll. Alles andere ist Spekulation.”