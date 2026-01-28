Control Resonant: Veröffentlichungsfenster ist reine Spekulation

Bei den Game Awards wurde Control Resonant offiziell vorgestellt. Einen Termin für die Veröffentlichung blieb Entwickler Remedy Entertainment allerdings schuldig.
Was folgte waren jede Menge Spekulationen seitens der Fans, die zusätzlich durch einen Geschäftsbericht des finnischen Entwicklerstudios angeheizt wurden. Dort wird das zweite Quartal 2026 als angepeilter Zeitraum für die Veröffentlichung gelistet.
Jetzt meldet sich Communication Director Thomas Puha via X zu Wort und stellt klar, dass es noch keinen Termin oder Zeitraum für die Veröffentlichung gibt und von offizieller Seite lediglich bekannt ist, dass Control Resonant im Jahr 2026 erscheinen wird:
„Remedy hat lediglich mitgeteilt, dass Control Resonant im Jahr 2026 erscheinen soll. Alles andere ist Spekulation.”
10 Kommentare
Freu mich wirklich SEHR drauf…leider muß man bei remedy ja eigentlich nach Release noch ein paar Monate warten bis es technisch wirklich gut läuft.
Das muss man ehrlicherweise bei fast jedem Studio machen. Daher warte ich oft auf einen vernünftigen Sale und verbinde sparen mit warten
Ja das stimmt
Oh Release noch dieses Jahr, da bin ich echt gespannt. Der Trailer ist echt genial. So wie es aussieht wird es noch eine Schippe zum ersten Teil drauflegen.
Mir war Control schnell zu langweilig deswegen werde ich hier passen.
Bin gespannt wann es erscheint und wie es wird
Ist für mich eher mal ein Angebotstitel, kommen genug interessante Spiele dieses Jahr.
Hauptsache es kommt, wann 2026 ist egal.
Hauptsache es wird gut, aber da mach ich mir im Prinzip keine Sorgen bei Remedy.
Bin gespannt wie es sich Storytechnisch einfügt ins Universum.
Control mega geiles Spiel gewesen. Am Anfang etwas zäh und man musste sich da irgendwie durchwurschteln. Aber dann wurde es besser und besser ..Darum freue ich mich auf Teil 2… Hoffentlich wird der Nachfolger besser als Alan Wake 2 ..Da war ich leider enttäuscht..