Control Resonant: Veröffentlichungsfenster ist reine Spekulation

10 Autor: , in News / Control Resonant
Laut Communication Director Thomas Puha handelt es sich bei allen Informationen zum Veröffentlichungstermin von Control Resonant um reine Spekulation.

Bei den Game Awards wurde Control Resonant offiziell vorgestellt. Einen Termin für die Veröffentlichung blieb Entwickler Remedy Entertainment allerdings schuldig.

Was folgte waren jede Menge Spekulationen seitens der Fans, die zusätzlich durch einen Geschäftsbericht des finnischen Entwicklerstudios angeheizt wurden. Dort wird das zweite Quartal 2026 als angepeilter Zeitraum für die Veröffentlichung gelistet.

Jetzt meldet sich Communication Director Thomas Puha via X zu Wort und stellt klar, dass es noch keinen Termin oder Zeitraum für die Veröffentlichung gibt und von offizieller Seite lediglich bekannt ist, dass Control Resonant im Jahr 2026 erscheinen wird:

„Remedy hat lediglich mitgeteilt, dass Control Resonant im Jahr 2026 erscheinen soll. Alles andere ist Spekulation.”

Quelle
  1. Wartenaufwunder 149990 XP Master-at-Arms Onyx | 28.01.2026 - 07:02 Uhr

    Freu mich wirklich SEHR drauf…leider muß man bei remedy ja eigentlich nach Release noch ein paar Monate warten bis es technisch wirklich gut läuft.

    0
  2. Robilein 1207610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.01.2026 - 07:11 Uhr

    Oh Release noch dieses Jahr, da bin ich echt gespannt. Der Trailer ist echt genial. So wie es aussieht wird es noch eine Schippe zum ersten Teil drauflegen.

    0
  3. Ralle89 74020 XP Tastenakrobat Level 2 | 28.01.2026 - 07:14 Uhr

    Mir war Control schnell zu langweilig deswegen werde ich hier passen.

    0
  5. Katanameister 309260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.01.2026 - 07:27 Uhr

    Ist für mich eher mal ein Angebotstitel, kommen genug interessante Spiele dieses Jahr.

    0
  xXCickXx | 28.01.2026 - 08:22 Uhr

    Hauptsache es wird gut, aber da mach ich mir im Prinzip keine Sorgen bei Remedy.
    Bin gespannt wie es sich Storytechnisch einfügt ins Universum.

    0
  8. Mr Bob Kelso 11610 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 28.01.2026 - 08:49 Uhr

    Control mega geiles Spiel gewesen. Am Anfang etwas zäh und man musste sich da irgendwie durchwurschteln. Aber dann wurde es besser und besser ..Darum freue ich mich auf Teil 2… Hoffentlich wird der Nachfolger besser als Alan Wake 2 ..Da war ich leider enttäuscht..

    0

