CONTROL Resonant: Versteckt seine härtesten Kämpfe – Remedy kündigt eine große Überraschung an

Control Resonant wird nicht nur die Geschichte des Remedy-Universums fortführen, sondern auch Spielern deutlich mehr Freiheiten bieten. Creative Director Mikael Kasurinen hat bestätigt, dass viele der härtesten Bosskämpfe komplett optional sind und zudem eine große Überraschung auf die Spieler wartet.

Im Gespräch erklärte Kasurinen, dass die sogenannten Resonants zu den mächtigsten Gegnern des Spiels gehören. Nicht alle dieser Begegnungen sind jedoch erforderlich, um die Hauptgeschichte abzuschließen. Wer sich den schwierigsten Herausforderungen stellen möchte, kann zahlreiche optionale Bosskämpfe entdecken und meistern.

Auch die Spielwelt fällt größer aus als zunächst erwartet. Die verschiedenen Bezirke Manhattans bieten wesentlich mehr Raum zur Erkundung. Damit sich Spieler in der weitläufigen Umgebung orientieren können, stellt Remedy eine Karte zur Verfügung, die einen strategischen Überblick über die einzelnen Gebiete ermöglicht.

Warum das Spiel den Namen Control Resonant statt Control 2 trägt, begründet Remedy ebenfalls mit dem neuen Fokus. Die geheimnisvolle Resonanz, die der übernatürlichen Katastrophe in Manhattan vorausgeht, spielt eine zentrale Rolle in der Handlung. Gleichzeitig stehen die mächtigen Resonants und Dylan Fadens Reise stärker im Mittelpunkt als bei einem klassischen Nachfolger.

Welche Überraschung Kasurinen konkret meint, ließ er allerdings offen. Fans dürfen sich somit auf weitere Enthüllungen freuen, bevor Control Resonant erscheint.