CONTROL Resonant: Wird mehr als nur Control 2 – neues Video zeigt Remedys Pläne

Control Resonant zeigt im neuen Entwickler-Tagebuch, wie die Ideen des Originals für einen eigenständigen Nachfolger erweitert wurden.

Wie aus dem ursprünglichen Control ein eigenständiger Nachfolger wurde, zeigt Remedy Entertainment in einem neuen Entwickler-Tagebuch zu Control Resonant. Dabei gewährt das Studio weitere Einblicke in die Entwicklung und erklärt, wie die Ideen des Originals für das Sequel ausgebaut wurden.

Das neue Development Diary konzentriert sich darauf, wie Remedy auf den Grundlagen von Control aufbaut, gleichzeitig aber eine eigene Identität für Control Resonant schaffen möchte.

Passend dazu bringt das Studio die Unterschiede zwischen den Geschwistern Jesse und Dylan Faden auf ungewöhnlich einfache Weise auf den Punkt:

„Jesse = 😺 Dylan = 🐶“

Weitere Einblicke in die Entwicklung und die Veränderungen gegenüber dem Vorgänger gibt es in der neuesten Episode des Entwickler-Tagebuchs.

Control Resonant erscheint am 24. September 2026 und kann bereits vorbestellt werden. Das Spiel wird sowohl digital als auch als physische Version angeboten.