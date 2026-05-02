CONTROL Resonant: Zeigt neues Entwickler-Tagebuch – Manhattan wird zum Albtraum

Auf der gamescom LatAm hat CONTROL Resonant ein neues Entwickler-Tagebuch erhalten, das erstmals detaillierte Einblicke in die Spielwelt außerhalb des Oldest House liefert und zentrale Gameplay-Elemente näher vorstellt.

Im Fokus steht eine verzerrte Version von Manhattan, die als offene und dynamische Umgebung konzipiert ist und sich deutlich vom bekannten Setting des Vorgängers unterscheidet.

Während das Oldest House eine abgeschlossene Struktur darstellte, erweitert sich die Spielwelt nun zu einer weitläufigen Stadt, die durch paranormale Kräfte permanent verändert wird.

Laut den Entwicklern wird Manhattan in CONTROL Resonant zu einer Realität, die Naturgesetze bricht, Gravitation verzerrt und sich ständig neu formt. Diese Veränderungen erschaffen eine geophysische Albtraumlandschaft, in der Spieler verschiedene Bezirke erkunden und auf unvorhersehbare Bedrohungen treffen.

Die Handlung folgt Dylan Faden, dessen Psyche eine zentrale Rolle spielt. Spieler bewegen sich nicht nur durch physische Orte, sondern auch durch metaphysische Räume, die seine innere Welt widerspiegeln und neue Ebenen der Erzählung eröffnen.

Das Gameplay setzt auf ein System aus Entscheidungen und Fähigkeiten, die sich im Verlauf entwickeln. Kräfte müssen aktiv gemeistert werden und wachsen abhängig vom Spielstil, während das Fortschrittssystem tiefgehende Anpassungen ermöglicht.

Im Kampf nutzt Dylan sowohl die Umgebung als auch übernatürliche Fähigkeiten, darunter elementare Kräfte, die gezielt eingesetzt werden können. Ergänzt wird dies durch eine wandelbare Nahkampfwaffe namens Aberrant, die unterschiedliche Kampfstile unterstützt.

Das Entwickler-Tagebuch gibt zudem Einblicke hinter die Kulissen und zeigt, wie das Team von Remedy Entertainment die neue Spielwelt gestaltet hat, um eine offenere, dynamischere Erfahrung zu schaffen.

Annapurna Pictures ist als Partner an der Finanzierung und Produktion beteiligt, während Remedy Entertainment gleichzeitig als Publisher auftritt.

CONTROL Resonant erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC via Steam und Epic Games Store sowie für Mac und über GeForce NOW.