Control: Ultimate Update ab Montag für Xbox & PlayStation

Nächsten Montag erscheint das kostenlose Ultimate Update für Control auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Im März dieses Jahres veröffentlichte Remedy Entertainment ein kostenloses Update für Control, welches der PC-Version einige zuvor exklusive Ultimate Edition-Inhalte hinzufügte. Konsolen-Versionen sollten bald folgen, hieß es damals.

Fast sieben Monate später ist es nun endlich so weit. Wie man offiziell via X bekannt gibt, wird das Update für den übernatürlichen Shooter am kommenden Montag, dem 6. Oktober, für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Enthalten ist unter anderem die ehemals exklusiv durch die PlayStation 4 Digital Deluxe Edition verfügbare Mission „Dr. Yoshimi Tokuis Guided Imagery Experience“, die einige von Metal Gear-Schöpfer Hideo Kojima persönlich eingesprochene Zeilen enthält.