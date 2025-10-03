Control: Ultimate Update ab Montag für Xbox & PlayStation

Im März dieses Jahres veröffentlichte Remedy Entertainment ein kostenloses Update für Control, welches der PC-Version einige zuvor exklusive Ultimate Edition-Inhalte hinzufügte. Konsolen-Versionen sollten bald folgen, hieß es damals.
Fast sieben Monate später ist es nun endlich so weit. Wie man offiziell via X bekannt gibt, wird das Update für den übernatürlichen Shooter am kommenden Montag, dem 6. Oktober, für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.
Enthalten ist unter anderem die ehemals exklusiv durch die PlayStation 4 Digital Deluxe Edition verfügbare Mission „Dr. Yoshimi Tokuis Guided Imagery Experience“, die einige von Metal Gear-Schöpfer Hideo Kojima persönlich eingesprochene Zeilen enthält.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Verstehe nicht warum das erst jetzt für Konsolen kommt 🤔.
Ich liebe dieses Spiel und hab es auch schon zwei mal durchgezockt (Xbox One und Xbox SX), aber für eine Mission krame ich das nicht wieder raus. Trotzdem natürlich cool für alle, die das so machen, oder die das Spiel noch nachholen.
Das Spiel gefiel mir sehr gut, aber ich werde es deswegen nicht nochmal zocken.
Da ich mit dem Spiel beim ersten Versuch nicht warm wurde, glaub es war mal im Game Pass, könnte ich dem in einem Sale nochmal eine Chance geben. Von daher begrüße ich das Update sehr.
Die Wegfindung wurde wesentlich verbessert. Ich habe die Ultimate komplett durch (Hammer) und kann es dir nur raten.
Eines der Spiele, die ich gerade zocke. Ist ganz okay, aber für mich ehrlich gesagt zu schwer xD Ich kann einfach nicht auf so viele Gegner gleichzeitig achten.
Kleiner Tip. Baue dein Schleudern aus. Dann kannste später alle kaputtschleudern.
Da gehen schon alle Punkte hin. Bisher (fünf Missionen erledigt) einfach die beste Fähigkeit.
Ich hab aber auch kein Problem damit, im Assist Mode zu spielen. Spiele ja für die Story.