Control: Xbox Series X im 120fps-Modus auf Augenhöhe mit PS5 Pro

Für die Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5|Pro erhielt das übernatürliche Actionspiel Control kürzlich das Ultimate Edition Update.
Neben neuen Inhalten wie Outfits und einer zuvor exklusiven Mission, erhielt das Spiel Unterstützung für VRR- und 120-Hz, HDR und verbessertes temporäres Anti-Aliasing (TAA).
Digital Foundry hat sich das Update für die Konsolen vorgenommen und in einem Video einen Vergleich gezeigt.
Im Video fiel bei der Framerate auf, im 120fps-Modus erreicht die Xbox Series X im Durchschnitt 82,3fps. Damit liegt man sehr nahe an der PlayStation 5 Pro, die im Schnitt auf 86,3fps kommt. Die normale PlayStation 5 liegt mit 70,2fps sogar mehr als deutlich hinter der Xbox Series X.
Erfahrt im Video mehr über die Framerate von Control auf den aktuellen Konsolen von SONY und Microsoft.
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn es ein 120fps modus ist, sollten meiner Meinung nach auch 120fps erreicht werden.🤷
Wieder mal eine sehr schlecht Arbeit von den Entwicklern.
Nur weil ein Spiel “120 Hz Unterstützung” bietet, heißt das nicht unbedingt, dass es konstant 120 fps liefert. Das kann je nach Engine und grafischem Ansatz natürlich nicht garantiert werden. Man müsste z.B. Details in dem Maße runterschrauben, sodass die Optik stark darunter leiden würde.
Außerdem ist es kein FPS-Shooter oder Racing Game, dazu nciht kompetetiv. Daher besteht überhaupt kein großer Bedarf für einen solchen Mode. 120fps konstant findet man eher bei diesen Genres, abseits wahrscheinlich eher selten
Ist doch überhaupt sehr cool, dass Entwickler den fps-Lock nach oben entfernen und einen solchen Modus anbieten.
Klar, ich sehe nur keine sinn hinter den 120fps modus.
Stabile 60 fps mit guter Grafik sind vollkommen ausreichend.
Ist ja kein Ego shooter oder Rennspiel.
„Ist doch überhaupt sehr cool, dass Entwickler den fps-Lock nach oben entfernen und einen solchen Modus anbieten.“
Jo, die nächsten Konsolen erreichen die 120FPS dann mit Leichtigkeit
Naja, die PS5 ist auch schwächer als die X. Die Pro hat veraltete HW verbaut.
Da wundert mich das Ergebnis nicht.