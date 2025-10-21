Control: Xbox Series X im 120fps-Modus auf Augenhöhe mit PS5 Pro

Im 120fps-Modus von Control kann die Xbox Series X im Gegensatz zur Basis PlayStation 5 mit der PS5 Pro mithalten.

Für die Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5|Pro erhielt das übernatürliche Actionspiel Control kürzlich das Ultimate Edition Update.

Neben neuen Inhalten wie Outfits und einer zuvor exklusiven Mission, erhielt das Spiel Unterstützung für VRR- und 120-Hz, HDR und verbessertes temporäres Anti-Aliasing (TAA).

Digital Foundry hat sich das Update für die Konsolen vorgenommen und in einem Video einen Vergleich gezeigt.

Im Video fiel bei der Framerate auf, im 120fps-Modus erreicht die Xbox Series X im Durchschnitt 82,3fps. Damit liegt man sehr nahe an der PlayStation 5 Pro, die im Schnitt auf 86,3fps kommt. Die normale PlayStation 5 liegt mit 70,2fps sogar mehr als deutlich hinter der Xbox Series X.

Erfahrt im Video mehr über die Framerate von Control auf den aktuellen Konsolen von SONY und Microsoft.