Convergence: A League of Legends Story: Die Manipulation von Zeit und Raum

Schaut euch in zwei neuen Gameplay-Videos Spielszenen aus Convergence: A League of Legends Story auf der Xbox Series X an.

In dem 2D-Action-Plattformer schlüpft ihr in die Rolle von Ekko, der mit seinen genialen Erfindungen in der Lage ist, Raum und Zeit zu manipulieren. Erkundet die Welt von Zhaun und besiegt diejenigen, die sich euch in den Weg stellen.

Convergence: A League of Legends Story | Die ersten 25 Minuten

Convergence: A League of Legends Story | Gameplay Part 2

Convergence: A League of Legends Story ist ab sofort für 29,99 Euro im Microsoft Store verfügbar. Die Convergence: A League of Legends Story™ Deluxe-Edition erhaltet ihr für 39,99 Euro.

