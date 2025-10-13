Copa City: Dramatischer Wettlauf gegen die Zeit

In Copa City entscheidet jede Sekunde – schafft ihr es, das Stadion rechtzeitig zu füllen?

Mit dem neuen „The Time Is Running Out“-Trailer liefert das Entwicklerteam von Copa City einen intensiven Einblick in die spannende Spielmechanik des kommenden Fußball-Event-Management-Strategiespiels.

In Copa City schlüpft ihr in die Rolle eines Veranstalters, der innerhalb von nur 14 Tagen alles daransetzen muss, Fans zu mobilisieren, die Stadt vorzubereiten und das große Spiel auf die Beine zu stellen.

Zeit ist dabei euer größter Gegner. Jede Entscheidung hat unmittelbare Konsequenzen – ob beim Aufbau der Infrastruktur, der Organisation von Events oder dem Management eures Teams. Im Trailer seht ihr, wie die Straßen der Stadt von jubelnden Fans geflutet werden, bengalische Lichter den Himmel erhellen und eure Berater Kat und Ravi euch durch den stressigen Countdown führen.

Copa City verbindet strategische Planung mit emotionaler Fußballatmosphäre und stellt euch vor die Herausforderung, die perfekte Balance zwischen Logistik, Timing und Fan-Engagement zu finden. Ziel ist es, das Stadion rechtzeitig zu füllen und ein unvergessliches Fußballfest zu schaffen.