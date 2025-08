Copa City: Game Director gibt tiefe Einblicke in die Entwicklung

Autor:, in / Copa City

In einem neuen Interview von XboxDynasty erfahrt ihr mehr zu Copa City!

Aleksandra Godlewska – Game Director für Copa City bei Triple Espresso – hat sich in einem XboxDynasty-Interview zahlreichen Fragen gestellt. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem folgenden Interview!

Welche Vision oder Idee stand am Anfang der Entwicklung von Copa City und welche Inspirationen (real‑weltlich oder aus der Gaming‑Sphäre) haben euch beeinflusst?

Jeder angehende Spieleentwickler möchte ein Spiel entwickeln, das es so noch nie gegeben hat. Etwas, das sich deutlich von den Mainstream-Titeln abhebt. Wir waren da keine Ausnahme.

Unser ursprüngliches Team bestand und besteht nach wie vor aus Fußballfans und Menschen, die das Spiel aus einer Perspektive kannten, die dem durchschnittlichen Enthusiasten verborgen bleibt: Organisation und Logistik. Etwas, das in populären Sportspielen oft ignoriert oder marginalisiert wird.

Von Anfang an war uns klar, dass wir mit Copa City zwei Hauptzielgruppen ansprechen wollten. Erstens Fußballfans, die neugierig sind auf die Hintergründe ihres Lieblingssports, darauf, wie ganze Städte sich auf große Turniere vorbereiten, welche Herausforderungen es in Bezug auf Infrastruktur, Crowd Management und Logistik gibt.

Und zweitens Fans von Tycoon-Spielen, die Spaß daran haben, Systeme aufzubauen und Probleme zu lösen, aber bereit sind, eine Umgebung jenseits der vertrauten Landschaften der Landwirtschaft oder Industrie zu erkunden. Wir laden sie in eine neue Welt ein – eine Welt, die auf der Komplexität der realen Welt basiert und von der dynamischen Umgebung internationaler Fußballveranstaltungen geprägt ist.

Wir haben sorgfältige Recherchen durchgeführt, um festzustellen, ob es einen Markt für diese Art von Spiel gibt.

Als wir überzeugt waren, dass das Projekt eine vielversprechende Zukunft hat, machten wir uns an die Arbeit.

Welche einzigartigen Gameplay-Mechaniken unterscheidet Copa City von anderen Sport‑ oder City‑Simulationsspielen?

Bei Copa City geht es nicht darum, eine Stadt von Grund auf neu zu bauen, sondern eine bestehende Stadt in den ultimativen Austragungsort für Fußball zu verwandeln.

Du arbeitest mit realen, lebendigen Stadtvierteln, die voller enger Räume und bestehender Infrastruktur sind. Das bedeutet, dass jede Platzierung zählt. Du wirst fanorientierte Module – wie Unterhaltung, Food Trucks und andere – unterbringen müssen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen und den Bedürfnissen verschiedener Fangruppen gerecht zu werden.

Aber es geht nicht nur um die Gestaltung, sondern auch um Loyalität. Rivalisierende Fangruppen können Stadtteile für sich beanspruchen, und wie du mit ihnen umgehst, prägt die Stimmung in der Stadt.

Wenn du ihre Anwesenheit ignorierst, kann es zu Spannungen kommen und die Lage kann außer Kontrolle geraten. Mit einer klugen Planung und dem richtigen Ansatz kannst du jedoch für eine gute Stimmung sorgen und die Stadt unter Kontrolle halten.

Wenn du es geschafft hast, die Spannungen niedrig zu halten und die Bezirke reibungslos zu verwalten, schaltest du das Endspiel frei: den Fanmarsch.

Du wählst die Route, die die Menge durch die Stadt nehmen wird, aber das ist nicht nur kosmetischer Natur. Jeder Bezirk, den sie durchqueren, kann Ereignisse auslösen, die davon abhängen, wie gut du den Bereich vorbereitet hast. Einige Momente können die Moral steigern, andere könnten Unruhe stiften. Du kannst dich für eine sicherere Route entscheiden oder einen riskanteren Weg einschlagen – alles hängt davon ab, wie zuversichtlich du in die von dir geleistete Vorarbeit bist.

Und natürlich gibt es das Stadion, ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses. Es geht nicht nur um das Spiel selbst, sondern um alles, was dazu führt. Die Spieler sind dafür verantwortlich, dass der Platz in Topform ist, die Umkleideräume bereitstehen und die Tribünen richtig aufgebaut sind, um Zusammenstöße zwischen rivalisierenden Fans zu vermeiden. Das ist eine weitere Ebene der Vorbereitung, die alles miteinander verbindet und ein Gefühl von Realismus vermittelt, das uns in anderen Fußballspielen gefehlt hat.

Wie habt ihr das Design und den Aufbau der Städte konzipiert, um Authentizität und spielerische Freiheit zu verbinden?

Zu Beginn des Designprozesses waren wir uns einig, dass es wichtiger ist, die „Seele“ einer Stadt zu zeigen, als jede einzelne Straße nachzubilden.

Unsere Designer haben umfangreiche Recherchen durchgeführt, Einheimische befragt und die Städte selbst besucht, um herauszufinden, was sie so einzigartig macht. Wir haben uns auf Sehenswürdigkeiten, Architektur und natürlich die Stadien konzentriert, damit die Spieler ohne großen Aufwand erkennen können, wo sie sich befinden. Sobald wir das erreicht hatten, war es sehr einfach, unsere Kernmechaniken in die Levels zu integrieren.

Wie entwickeln sich die Möglichkeiten der Spieler im Verlauf – gibt es etwas, das vergleichbar ist mit Skilltrees oder anderen Progressionssysteme?

Jedes Team verfügt über einen eigenen Perk-Baum, der dem Spieler zur Verfügung steht. Darüber hinaus haben wir ein System zum Freischalten von Modifikatoren in Form von Karten eingeführt, die die Spieler ausrüsten und an ihre Strategie anpassen können.

Darüber hinaus können Matches mit unterschiedlichen Ansätzen organisiert werden, sodass die Entwicklung des Wissens und der Managementfähigkeiten des Spielers ebenfalls ein wichtiger Teil des Fortschritts ist.

Welche Herausforderungen gab es bei der Balance zwischen Lernkurve für Neueinsteiger und Tiefe für erfahrene Spieler?

Um neuen Spielern einen einfachen, aber interessanten Einstieg zu ermöglichen, haben wir uns darauf konzentriert, das bestmögliche Tutorial zu entwickeln. Es hat ein langsames, aber nicht schleppendes Tempo und gibt den Spielern Zeit, sich mit den grundlegenden Mechaniken vertraut zu machen.

Das Tutorial dient auch als narrativer Prolog zur Kampagne, in dem nach und nach fortgeschrittenere Tricks vermittelt und gleichzeitig sinnvolle Herausforderungen geboten werden.

Für erfahrene Spieler haben wir einen Einzelspielermodus vorbereitet, in dem der Spieler ein eigenständiges Spiel zwischen Clubs seiner Wahl organisiert. Die Vielfalt an zufälligen Quests, Events und Clubkonfigurationen sorgt dafür, dass kein Spiel dem anderen gleicht, und die Spieler werden viele Durchläufe benötigen, um alles zu entdecken, was Copa City zu bieten hat. Und für die ambitionierten Spieler? Für diese wurde vo uns ein spezieller Herausforderungsmodus vorbereitet.

Wie habt ihr euch dem Art‑Style und Sounddesign genähert, um die Atmosphäre einer „Copa City“ glaubhaft einzufangen?

Um die Atmosphäre von Copa City einzufangen, mussten wir zunächst die Atmosphäre eines Spiels verstehen. Zu unserem Glück lieferte die Welt des Fußballs unseren Künstlern eine schier unerschöpfliche Quelle an Referenzen!

Sie besuchten Fanzonen, nahmen an großen Spielen teil und sangen gemeinsam mit anderen Fans Fußballgesänge. Anschließend ließen sie diese Erfahrungen in das Spiel einfließen, um sicherzustellen, dass wir nur möglichst authentische Inhalte liefern.

Gibt es eine übergreifende Storyline oder einzelne Charakter- bzw. Standort-Geschichten, die das Gameplay begleiten – und wie verknüpfen sie sich mit dem Städtethemenspiel?

Ja, Copa City bietet eine storybasierte Kampagne, die den Spielern die Welt, die Systeme und die Herausforderungen der Organisation eines großen Fußballereignisses näherbringt. Sie schlüpfen in die Rolle eines City Captains – jemand, der dafür verantwortlich ist, dass hinter den Kulissen alles reibungslos läuft.

Im Verlauf der Geschichte wirst du mit internen Machtkämpfen, schwierigen Entscheidungen und den Komplexitäten der Arbeit in einer Stadt voller konkurrierender Interessen konfrontiert.

Unterwegs triffst du auf eine Reihe von Charakteren, die verschiedene Aspekte des Betriebs repräsentieren – jeder von ihnen bietet dir Anleitung, Herausforderungen oder manchmal auch Konflikte. Diese Charaktere helfen dabei, die Welt zum Leben zu erwecken und prägen deine Herangehensweise an kurzfristige Aufgaben und langfristige Ziele.

Die Kampagne hat zwar ihren eigenen Handlungsbogen, aber viele dieser Charaktere und Themen finden sich auch in anderen Spielmodi wieder und bereichern so das Gesamterlebnis, ohne die Spieler auf einen einzigen narrativen Pfad zu zwingen.

Welche Multiplayer‑ oder Community‑Elemente bietet Copa City und warum habt ihr euch für genau diese Ansätze entschieden?

Derzeit konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, das bestmögliche Einzelspieler-Erlebnis zu bieten. Unsere zukünftige Roadmap umfasst jedoch Funktionen wie Ranglisten und tägliche Herausforderungen.

Mit welcher Engine wird gearbeitet und welche Technologien sind besonders nützlich, beziehungsweise herausfordernd?

Wir haben uns für die Unity Engine entschieden, da sie am besten zu der Art von Spiel passt, die wir entwickeln.

Auf welchen Plattformen wird Copa City alles erschienen, und welche Optimierungen waren nötig, um überall ein flüssiges Spielerlebnis zu garantieren?

Wir planen, das Spiel für PC, PlayStation und Xbox zu veröffentlichen. Unser Team besteht aus Entwicklern, die Erfahrung mit der Portierung auf alle wichtigen Plattformen haben, daher haben wir die Architektur des Spiels so konzipiert, dass es auf allen Plattformen gut funktioniert. Die Optimierung steht noch bevor, aber wir erstellen regelmäßig Builds für PlayStation und Xbox, um sicherzustellen, dass das Spiel auf jeder Plattform reibungslos läuft.

Wie spielt es sich mit dem Controller an der Konsole und wird auch Maus & Tastatur an der Xbox unterstützt?

Da die meisten unserer potenziellen Spieler Konsolenbenutzer und damit Gamepad-Benutzer sind, haben wir unsere Systeme von Beginn der Entwicklung an so konzipiert, dass sie mit Controllern funktionieren. Obwohl die Entwicklung derzeit recht dynamisch verläuft, stellen wir stets sicher, dass das Spiel unabhängig vom Eingabegerät vollständig spielbar ist. Wir führen mehrere interne und externe Spieltests durch, um die richtige Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Wie seht ihr DLCs, saisonale Events oder Mikrotransaktionen – sind solche Features geplant, und wie plant ihr, das Spiel nachhaltig zu unterstützen?

Wir möchten unser Spiel so lange wie möglich verbessern und erweitern. Solange es Spieler gibt, werden wir uns bemühen, ihr Spielerlebnis zu verbessern. Wir erwägen die Entwicklung mehrerer DLCs unterschiedlicher Art und Größe. Die Welt des Fußballs bietet viele Möglichkeiten für saisonale Events.

Wie stark fließt das Feedback der Community in Updates oder zukünftige Inhalte ein? Gibt es konkrete Beispiele, wo sich ein Spielerwunsch im fertigen Spiel wiederfindet?

Die Community bedeutet uns alles, und wenn wir Copa City zu einem langfristigen Projekt machen wollen, dürfen wir ihre Stimmen nicht ignorieren. Wir werden uns ihre Vorschläge zur Verbesserung der Ausgewogenheit und Lebensqualität anhören und versuchen, diese natürlich im Rahmen des Möglichen umzusetzen. Wir werden auch beobachten, welche Communitys am aktivsten und engagiertesten sind, um die Ausrichtung zukünftiger DLCs mitzugestalten.

Welche Erweiterungen oder Fortsetzungen sind für Copa City bereits in Planung, und wo seht ihr die größte Chance, das Spiel weiterzuentwickeln?

Wir möchten einige Dinge bis nach der Veröffentlichung unter Verschluss halten, aber wir haben definitiv Pläne, das Spiel nach der Veröffentlichung zu erweitern. Derzeit haben wir nur das Veröffentlichungsdatum zusammen mit unserem Kickstarter bekannt gegeben, und zukünftige Inhalte könnten auch von den Fans abhängen, die bald die Möglichkeit haben werden, direkt Einfluss auf das Wachstum von Copa City zu nehmen.