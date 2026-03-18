Copa City: Olympique Marseille wird Teil der Welt

Olympique Marseille, einer der bekanntesten Fußballvereine Frankreichs und ein Symbol der mediterranen Fußballkultur, tritt offiziell Copa City bei – dem fesselnden Stadtmanagement-Spiel, in dem die Spielenden die Verantwortung dafür übernehmen, eine ganze Stadt auf die spannende Vorbereitungsphase vor dem großen Spiel vorzubereiten.

Mit seinem legendären blau-weißen Erscheinungsbild und einer der leidenschaftlichsten Fangemeinden im Weltfußball bringt Olympique Marseille die unverwechselbare Energie von Marseille in die pulsierende Welt von Copa City.

In Copa City stehen Spielerinnen & Spieler vor der Herausforderung, ihre Stadt auf die Ankunft der Olympique Marseille-Fans vorzubereiten. Die Straßen füllen sich mit blau-weißen Farben, der Ruf „Aux Armes!“ hallt durch die Menge, und die Vorfreude auf den Anpfiff breitet sich in der ganzen Stadt aus. Von der Organisation der Fanzonen bis hin zur Steuerung des Zustroms Tausender angereister Fans – jede Entscheidung prägt die Atmosphäre am Spieltag.

Der offizielle Ankündigungstrailer zum Einzug von Olympique Marseille in Copa City ist hier zu sehen: