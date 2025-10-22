Copa City: Türkische Fußball-Fans im Freudentaumel

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (Beşiktaş JK), einer der erfolgreichsten Fußballvereine der Türkei, wird offiziell Einzug in Copa City halten, dem immersiven Stadtmanagement-Spiel, in dem Fans die Verantwortung für die spannungsgeladenen Vorbereitungen für ein monumentales Fußball-Match übernehmen.

Mit seinem legendären schwarz-weißen Erscheinungsbild und seiner treuen Fangemeinde bringt Beşiktaş den leidenschaftlichen Geist des Fußballs direkt in die pulsierende Welt von Copa City.

Der Traditionsverein Beşiktaş JK wurde 1903 in Istanbul gegründet, ist der älteste Sportverein der Türkei und einer der drei größten Fußballvereine des Landes. Die „Schwarzen Adler“ haben mit ihrer reichen Geschichte, den spannenden Istanbul-Derbys und ihren treuen Fans, die für ihre Leidenschaft und Hingabe bekannt sind, die Herzen von Millionen Menschen erobert.

Mit zahlreichen Süper-Lig-Titeln und Siegen im türkischen Pokal hat sich Beşiktaş nicht nur in der Türkei, sondern in ganz Europa einen Namen gemacht. Durch Copa City haben Fans nun die Möglichkeit, den Geist von Beşiktaş in jede Entscheidung einfließen zu lassen und sicherzustellen, dass ihre Stadt bestens auf einen der intensivsten und leidenschaftlichsten Fußballvereine vorbereitet ist.

„Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin!“

Eine Szene, wie aus einem Fußball-Bilderbuch: Beşiktaş-Flaggen wehen im Wind und die donnernden Gesänge „Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin!“ hallen durch die Straßen. Während sich die Stadt auf den Empfang der Schwarzen Adler vorbereitet, verwandelt sie sich in ein dynamisches Meer aus Schwarz und Weiß. Die Fans strömen auf die Straßen und der Puls von Beşiktaş schlägt in jeder Ecke.

Nun liegt es an den Spielerinnen und Spielern, diese unvergleichliche Energie und Leidenschaft in die Welt von Copa City zu übertragen.

„Copa City ist hier, um der Welt zu zeigen, dass Fußball mehr als nur ein Spiel ist – er ist eine Kultur, eine Identität und ein tiefes Zugehörigkeitsgefühl,“ sagt Ege Budak, General Manager von Beşiktaş Esports. „Als Beşiktaş JK sind wir stolz darauf, Teil dieser einzigartigen Plattform zu sein. Denn Beşiktaş ist ein Vermächtnis, das sich von der Vergangenheit bis in die Zukunft erstreckt, eine Legende, die von ihren leidenschaftlichen Fans am Leben erhalten wird. Durch Copa City werden Menschen überall spüren, was schwarz-weiße Leidenschaft wirklich bedeutet – das Dröhnen der Tribünen, die Seele der Nachbarschaft und den tief empfundenen Stolz, Teil von Beşiktaş zu sein. Der Club der ersten Stunde, Beşiktaş, ist bei Copa City – mit Ihnen!“

Spielerinnen & Spieler von Copa City erleben die Leidenschaft eines Spieltags bei Beşiktaş wie nie zuvor. In Copa City schlüpfen sie in die Rolle von Organisatoren, Planern und Koordinatoren – alle mit einer Mission: den Gastvereinen und ihren Fans ein perfektes und unvergessliches Fußball-Erlebnis zu bieten.

Mit Beşiktaş in Copa City haben die Spielerinnen & Spieler die Möglichkeit,…

… das perfekte Fußball-Erlebnis für Beşiktaş zu erschaffen: Sie errichten legendäre Fanzonen, schmücken die Straßen der Stadt mit schwarz-weißen Fahnen und steigern die Spannung mit Musik und thematischen Festlichkeiten. Sie bereiten das Stadion auf die Ankunft der legendären Çarşı-Fans vor und passen die Sitzplätze und Dekorationen ganz nach ihren Vorstellungen an.

… die Logistik und Sicherheit vor Ort zu verwalten: Sie arbeiten mit den lokalen Behörden zusammen, um die Sicherheit der Fans zu gewährleisten, große Menschenmengen zu bewältigen und die richtige Infrastruktur für die Aufnahme Tausender angereister Fans zu schaffen.

… die Kultur von Beşiktaş zu feiern: Sie integrieren traditionelle türkische Elemente, legendäre Gesänge und ikonische Clubsymbole in jeden Aspekt der Atmosphäre vor dem Spiel, um den Fans ein authentisches Erlebnis zu bieten.

Was ist Copa City?

Copa City ist kein typisches Fußballspiel. Es wurde von einem leidenschaftlichen Team aus Künstlern, Fußballfans und Spieleentwicklern bei Triple Espresso entwickelt und ist eine herzliche Liebeserklärung an die Fußballkultur, das Stadtleben und die Spannung eines Spieltags.

In Copa City geht es nicht darum, auf dem Feld zu stehen und Tore zu schießen, sondern darum, das gesamte Erlebnis eines Spieltags zum Leben zu erwecken.

Dazu schlüpfen die Spielerinnen & Spieler in die Rolle der Organisatoren hinter den Kulissen und bereiten die Stadt auf den Spieltag vor.

Von der Einrichtung von Fanzonen und der Dekoration der Straßen bis hin zur Organisation von Transport, Food Trucks, Marketing und Stadionlogistik – bei Copa City geht es darum, die Energie, die Aufregung und das kontrollierte Chaos rund um das Spiel zu orchestrieren.

Zu den offiziell lizenzierten Vereinen gehören Borussia Dortmund, FC Bayern München, FC Arsenal, Flamengo Rio de Janeiro und ab sofort auch Beşiktaş JK, sowie einigen weitere, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Copa City wird am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series S|X und PC veröffentlicht werden.

Der offizielle Ankündigungstrailer für die Integration von Beşiktaş Jimnastik Kulübü (Beşiktaş JK) in Copa City ist hier verfügbar: