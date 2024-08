Copa City: Weltweit erstes Fußball-Tyccon-Game in Köln

Autor:, in / Copa City

Erste Impressionen zu Copa City, Ruhezone, tolle Aktionen und jede Menge Goodies warten am Stand E011 in Halle 10.1 auf Fußball- & Management-interessierte Spieler.

Das Team von Triple Espresso, dem Entwicklungsstudio hinter weltweit ersten Fußball-Tycoon-Management-Game, gibt heute bekannt, dass ihr Debüt-Projekt Copa City für PC und Konsolen erstmals auf der gamescom präsentiert wird.

Interessierte Spieler & Spielerinnen erwartet ein erster Eindruck des extrem erfolgreich angekündigten Fußball-Tycoon-Management-Games, spannende Aktionen, eine Relax-Zone und jede Menge Chancen begehrtes Merchandising zu ergattern.

Neben einer Präsenz im Business-Bereich der nahenden gamescom, wo Copa City interessierten Fachbesuchern und Medienvertretern von den Entwicklern erstmals ausführlich vorgestellt wird, gibt das Team von Triple Espresso heute überraschend bekannt, dass ihr erstes entwickeltes Spiel auch im öffentlichen Bereich der sehnlich erwarteten Messe zu sehen sein wird. Copa City ist das weltweit erste Fußball-Management-Game, dass die Fanmassen des beliebtesten Sports der Welt in den Mittelpunkt stellt.

In Copa City besteht die Aufgabe darin, erfolgreich Fußball-Spiele zu veranstalten, die Veranstaltungen zu organisieren und einen reibungslosen Ablauf in allen Belangen sicherzustellen.

Copa City wird auf der diesjährigen gamescom in Halle 10.1 an Stand E011 zu sehen sein.

Am Stand von Copa City wird es, neben Eindrücken des Spiels sowie einer Relax-Zone für ausgedehnte Pausen während des Messebesuchs, in regelmäßigen Abständen spannende Aktionen geben, in deren Verlauf Besucher der gamescom ihre Chance wahrnehmen können, kostenloses Copa City-Merchandising zu ergattern. Ein Besuch, der sich lohnt!

Spieler & Spielerinnen sowie Fußballfans sind herzlich dazu eingeladen, gemeinsam mit dem Team von Triple Espresso in das Herz der größten europäischen Videospiel-Messe einzutauchen, Games & Fußball zu zelebrieren und eine aufregende Zeit zu haben!

Über Copa City: Mit Copa City bringt das Team des polnischen Games-Entwicklers Triple Espresso ein innovatives Spiel auf den Markt, das in seiner Art einzigartig ist.

Copa City ist das weltweit erste Fußball-Tycoon-Management-Game. Spieler & Spielerinnen nehmen die Dinge selbst in die Hand und veranstalten Fußballspiele mit einigen der größten Fußballvereine. Sie kümmern sich um jedes noch so kleine Detail und liefern den begeisterten Fans Spitzenleistungen in allen Bereichen der Groß-Events. Fußball- und Management-Begeisterte dürfen sich auf innovatives und fesselndes Gameplay freuen!

Die Veröffentlichung von ʽCopa Cityʼ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S ist für nächstes Jahr (2025) geplant.