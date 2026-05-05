Copa City: Wird um Rio de Janeiro und legendärem Maracanã-Stadion erweitert

Copa City integriert Rio de Janeiro mit Maracanã-Stadion, erweitert das Spiel um neue Clubs und Inhalte und teilt neuen Release-Termin mit.

Die Fußball-Managementsimulation Copa City erweitert ihr Städte-Line-up um Rio de Janeiro und integriert damit eine der bekanntesten Metropolen des Weltfußballs in das Spiel. Im Mittelpunkt steht das legendäre Maracanã-Stadion, das als zentrale Bühne für Matchday-Erlebnisse dient.

Rio de Janeiro bringt eine neue spielbare Umgebung ins Spiel, die stark von Fußballkultur, urbaner Dynamik und der Atmosphäre großer Spieltage geprägt ist. Das Maracanã-Stadion dient dabei als globales Zentrum der neuen Inhalte und bildet den Rahmen für die Organisation und Gestaltung von Großveranstaltungen.

Im Spiel treffen Fans mehrerer internationaler Vereine in Rio zusammen. Dazu gehören unter anderem Arsenal FC, FC Bayern München, Borussia Dortmund, Clube de Regatas do Flamengo, Beşiktaş J.K., Olympique de Marseille sowie Fluminense FC. Die Stadt wird dabei zu einem zentralen Knotenpunkt für die Vorbereitung und Durchführung von Spieltagen.

Spieler erhalten in Rio de Janeiro mehrere zentrale Aufgabenbereiche. Das Maracanã-Stadion muss für große Fußballereignisse vorbereitet werden, inklusive der Gestaltung von Fan-Zonen und der Organisation der Infrastruktur rund um das Stadion.

Darüber hinaus wird die gesamte Stadt in ein Matchday-System eingebunden, das Transport, Sicherheit und Besucherströme berücksichtigt. Ergänzend spielt die Atmosphäre rund um die Begegnungen eine zentrale Rolle, insbesondere bei traditionsreichen Duellen wie dem Fla-Flu-Derby.

Mit Fluminense FC wird zusätzlich ein neuer Klub als Post-Launch-Paid-Content integriert. Der Verein erweitert die Inhalte rund um Rio de Janeiro und ermöglicht unter anderem die Inszenierung des bekannten Stadtduells im Maracanã-Stadion.

Parallel zur Inhaltsvorstellung wurde auch eine Anpassung des Veröffentlichungszeitplans bestätigt. Copa City verschiebt den Release vom 21. Mai 2026 auf den 16. Juni 2026. Hintergrund ist der laufende Zertifizierungsprozess für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, der laut Entwickler zusätzliche Zeit zur Anpassung erfordert. Ziel ist ein gleichzeitiger Start auf allen Plattformen, inklusive PC, bei stabiler technischer Umsetzung.