Core Keeper: Indie-Hit jetzt im Xbox Game Pass

Autor:, in / Core Keeper

Das gemütliche Bergbau-Abenteuer Core Keeper erscheint heute in der 1.0-Version für PS5, Xbox Series X|S & PC

Das zauberhafte Sandbox-Abenteuer Core Keeper entführt Spieler ab heute in der Version 1.0 auf der PlayStation 5, der Xbox Series X|S und PC in eine längst vergessene Welt.

Mit mehr als zwei Millionen verkauften Exemplaren während der Early Access-Phase ist Core Keeper ein überaus erfolgreiches Bergbau-Sandbox-Abenteuer, das in einer alten Höhle voller Kreaturen, Schätze und allerlei Plunder angesiedelt ist.

Spieler brechen entweder alleine oder gemeinsam mit Freunden im Online-Koop zu einem Abenteuer auf und entdecken eine riesige unterirdische Welt. Dort sammeln sie Relikte und Rohstoffe, um eine Basis zu errichten sowie immer höher entwickelte Werkzeuge herzustellen.

Die Abenteurer erkunden unterschiedliche Biome, verbessern ihre Fertigkeiten, treffen auf Höhlenbewohner und besiegen legendäre Titanen, um die Macht des Kerns zu entfesseln.

Sie legen einen Garten an, angeln in mysteriösen Gewässern, erlernen Rezepte, ziehen Haustiere groß, lenken Fahrzeuge, kämpfen gegen rivalisierende Entdecker im Online-PvP und erschaffen in einer zauberhaften Sandbox-Welt ihr eigenes, einzigartiges Abenteuer – wahlweise alleine oder gemeinsam mit Freunden.

Core Keeper ist ab heute auch über den Xbox Game Pass auf Konsolen, dem PC und via Cloud auf der Xbox Series X|S sowie dem Microsoft Store für Windows erhältlich.

„Nach einer unglaublichen Zeit im Early Access konnten wir es kaum erwarten, Core Keeper heute für Konsolen zu veröffentlichen und in die Version 1.0 zu starten”, sagt Fredrik Präntare, Geschäftsführer und Game Director von Pugstorm. „Wir waren begeistert angesichts all der Liebe und Unterstützung seitens der Fans, die sie im Verlauf der vergangenen zwei Jahre für das Spiel gezeigt haben – und das bei mittlerweile zwei Millionen Spielern. Wir hoffen, dass sich bestehende und neue Spieler ab heute in ihr unterirdisches Abenteuer stürzen und wir das Erlebnis gemeinsam mit ihnen fortsetzen.”

Den Launch-Trailer von Core Keeper gibt es hier:

Core Keeper ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich und erscheint ab dem 17. September auch auf der Nintendo Switch, der PlayStation 4 sowie den Xbox One-Konsolen.