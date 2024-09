Core Keeper: Über drei Millionen Spieler

Wenige Wochen nach dem Release der 1.0-Version hat Core Keeper den Meilenstein von drei Millionen Spielern erreicht.

Der Indie-Hit von Publisher Fireshines Games und Entwickler Pugstorm, der am 27. August zeitgleich mit dem Verlassen des Early Access auf PC auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S sein Debüt feierte, hält auf Steam eine „sehr positive“ Bewertung – und das bei über 29.000 Nutzerrezensionen.

Core Keeper ist ein preisgekröntes Sandbox-Game, das in einer uralten Höhle voller Kreaturen und Schätzen angesiedelt ist.

Der Titel ist derzeit auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam verfügbar und erscheint in Kürze auch auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Spieler begeben sich darin alleine oder mit Freunden im Online-Koop auf ein Abenteuer und sammeln Relikte und Ressourcen, um ihre eigene Basis zu errichten, fortschrittliche Werkzeuge herzustellen und eine riesige Welt unter Tage zu entdecken.

Um die Macht des Kerns zu ergründen, gilt es, verschiedene Biome zu erforschen, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und legendäre Titanen zu bezwingen. Daneben warten zahlreiche weitere spannende Aktivitäten in Core Keeper.

Spieler legen Gärten an, fischen in geheimnisvollen Gewässern, meistern Rezepte, ziehen Haustiere auf, steuern Fahrzeuge, bekämpfen rivalisierende Entdecker im Online-PvP und erleben alleine oder in einer Gruppe ein einzigartiges Abenteuer in einer schier endlosen Sandbox.

Core Keeper ist auch im Xbox Game Pass für Konsole, PC und in der Cloud auf Xbox Series X|S und im Microsoft Store für Windows erhältlich.