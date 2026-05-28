Corsair Cove: Erscheint am 31. Juli im PC Game Pass

Corsair Cove startet am 31. Juli auf Xbox PC und PC Game Pass mit vertikalem Piraten-Städtebau

Ein neuer Release-Termin bringt frischen Schwung in die Piraten-Aufbauszene: Corsair Cove erscheint am 31. Juli für Xbox auf PC sowie im PC Game Pass.

Das ambitionierte Städtebau- und Strategiespiel verlegt seine komplexe Piraten-Simulation damit direkt in Microsofts PC-Ökosystem und macht den Titel zum Release für Abonnenten des Game Pass sofort zugänglich.

Im Mittelpunkt steht weiterhin der Aufbau einer vertikal strukturierten Piratenzivilisation. Statt klassischer Flachbauweise zwingt das Insel-Design dazu, Siedlungen in die Höhe zu entwickeln und Produktionsketten über Klippen, Ebenen und Seilrouten hinweg zu organisieren.

Die Spielwelt von Corsair Cove setzt auf ein Zusammenspiel aus Wirtschaft, Logistik und Seefahrt. Über 50 verschiedene Ressourcenarten müssen produziert, transportiert und weiterverarbeitet werden – von einfachen Nahrungsmitteln bis hin zu komplexer Schiffsausrüstung.

Ergänzt wird das System durch ein ausgeprägtes Flotten-Management. Spieler bauen Schiffe, rekrutieren spezialisierte Crew-Mitglieder und rüsten ihre Armada für Gefechte auf hoher See aus. Dabei spielt die richtige Kombination aus Schiffstyp, Besatzung und Ausrüstung eine entscheidende Rolle.

Auch die äußere Welt bleibt nicht statisch. Expeditionen, Überfälle und Erkundungen fremder Inseln gehören ebenso zum Gameplay wie zufällige Ereignisse und gefährliche Begegnungen auf See. Mythische Kreaturen und feindliche Flotten sorgen zusätzlich für dynamische Herausforderungen.

Während die eigene Piratensiedlung wächst, steigt auch der Anspruch an Versorgung und Stabilität. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen verlangen nach spezifischen Gütern, wodurch sich Produktions- und Versorgungsketten zunehmend verdichten und erweitern.

Mit dem Release am 31. Juli auf Xbox PC und PC Game Pass positioniert sich Corsair Cove als umfangreicher Genre-Mix aus Städtebau, Wirtschaftssimulation und Seeschlachten-Strategie.