Corsair: Rennspiel-Zubehörhersteller Fanatec übernommen

Autor:, in / Corsair

Corsair hat den Rennspiel-Zubehörhersteller übernommen und will vor allem den Service verbessern.

Corsair hat den Kauf von Fanatec abgeschlossen. Ein offener Brief von Andy Paul, CEO, Corsair Gaming gibt weitere Details bekannt:

„Lieber Fanatec-Kunde, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Fanatec der CORSAIR-Familie beigetreten ist. CORSAIR wurde vor 30 Jahren gegründet und ist ein in Kalifornien ansässiger Hersteller von PC-Komponenten und Gaming-Peripheriegeräten für Gaming-Enthusiasten.“ „Fanatec wird in ähnlicher Weise wie SCUF und Elgato innerhalb der CORSAIR-Familie agieren – es wird weiterhin Produkte seiner Weltklasse-Produktpalette vom derzeitigen Hauptsitz in Landshut, Deutschland, entwickeln und auf den Markt bringen.“ „Ich weiß, dass Sie Fragen haben; ich wollte Ihnen mit diesem Schreiben einige davon beantworten. Zunächst einmal möchte ich Sie wissen lassen, dass CORSAIR sich dem Sim-Racing, der Community und der Entwicklung großartiger Produkte verpflichtet fühlt. Es gibt Dinge bei Fanatec, die wir verbessern wollen, und ich versichere Ihnen, dass diese ganz oben auf unserer Liste stehen. Dazu gehören: Kundenservice / Schnelligkeit der Lieferung, Garantie und Software-Aktualisierungen.“

Fanatec ist weithin dafür bekannt, die aufregende Welt des Sim-Rennsports in viele Haushalte und Rennzentren zu bringen, und hat sich so eine große Fangemeinde treuer und leidenschaftlicher Enthusiasten aufgebaut. Fanatec ist bekannt für seine hochwertige Hardware und seine Innovationen in der Sim-Racing-Branche und hat den Maßstab für immersive Rennerlebnisse gesetzt. Zu den speziellen Sim Racing-Produkten gehören Force-Feedback-Lenkräder, Pedale, Schalthebel und komplette Cockpits für PlayStation-, Xbox- und PC-basierte Rennsimulatoren.

Andy Paul, CEO von CORSAIR, teilte seine Begeisterung: „Wir bewundern die Marke Fanatec seit langem und freuen uns, diese unglaublichen Produkte einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Wir sind fest entschlossen, die Produktlinien von Fanatec weiterzuentwickeln und zu erweitern, den Kundenservice zu verbessern und die Bedürfnisse der Sim-Racing-Community zu berücksichtigen. Rennsportbegeisterte können sich auf ein noch intensiveres und realistischeres Sim-Racing-Erlebnis freuen.“ Andres Ruff, CEO der Endor AG, fügt hinzu: „CORSAIR teilt Fanatecs Leidenschaft für Innovation, Qualität und kontinuierliche Entwicklung. Corsair wird Fanatec neue Möglichkeiten eröffnen, sein Portfolio weiter auszubauen und noch enger mit der wachsenden Sim Racing Community zusammenzuarbeiten.“

CORSAIR plant erhebliche Investitionen in die Marke Fanatec, ihre Produkte und die Erhöhung der weltweiten Verfügbarkeit über unsere Kanäle. Alle aktuellen und zukünftigen Fanatec-Kunden werden von dem erstklassigen Support von CORSAIR profitieren, einschließlich Garantie und Software-Updates.