Cosmic Division: Returnal-Macher eröffnet neues Studio mit ehrgeiziger neuer IP

Mit Cosmic Division gründet der Returnal Director ein neues Studio für eine neue IP.

Das neue finnische Studio Cosmic Division ist offiziell gestartet und steht unter der Leitung von Harry Krueger, dem ehemaligen Director von Returnal und langjährigen Housemarque-Entwickler.

Krueger war über fast 15 Jahre hinweg bei Housemarque tätig und prägte dort unter anderem Projekte wie Resogun, Nex Machina und Returnal. Zusätzlich war er an der frühen konzeptionellen Phase des Projekts Saros beteiligt, bevor er das Studio verließ und nun ein eigenes Unternehmen gründete.

Cosmic Division verfolgt einen bewusst fokussierten Ansatz in der Spieleentwicklung. Statt auf große Strukturen zu setzen, arbeitet das Studio nach einer „lean-and-mean“-Philosophie, die auf kleine Teams, schnelle Iterationen und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Qualität des Spiels.

Das erste Projekt des Studios wird eine neue IP für PC und Konsolen sein. Laut Beschreibung soll es sich um ein Singleplayer-Spiel handeln, das Gameplay in den Vordergrund stellt und gleichzeitig eine emotional geprägte Story erzählt.

Ziel des Studios ist es, die eigene kreative Handschrift weiterzuentwickeln und gleichzeitig auf den Erfahrungen aus früheren Projekten aufzubauen. Dabei soll eine Mischung aus intensivem Gameplay, audiovisueller Präsentation und erzählerischer Wirkung entstehen.

Cosmic Division hat seinen Sitz in Helsinki und hat bereits eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Gleichzeitig sucht das Studio weiterhin nach Partnern und neuen Talenten, um die Entwicklung voranzutreiben.