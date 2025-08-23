Couch Planes: Landet nächstes Jahr auf Konsolen und PC

Macht euch bereit, in die Lüfte zu steigen und ein paar Rechnungen zu begleichen! Der unabhängige Entwickler Skylab Interactive freut sich, Couch Planes anzukündigen, ein brandneues Party-Flugspiel, das 2026 spannende Flugmanöver und chaotischen Spaß auf PC und Konsolen bringen wird.

Couch Planes ist ein rasantes Spiel, bei dem der geschickteste Pilot gewinnt und Arcade-Action mit übertriebenem Party-Spielspaß kombiniert wird.

Couch Planes legt großen Wert auf das Multiplayer-Erlebnis und ist damit das perfekte Spiel für freundschaftliche Wettkämpfe und spannende Showdowns.

Spieler können alleine fliegen, sich zu einem Team zusammenschließen oder jeden Spieleabend in einen hochfliegenden Wettbewerb verwandeln.

Das Spiel unterstützt lokal 4 Spieler im Split-Screen-Modus und online bis zu 12 Spieler, wobei lokale und Online-Piloten flexibel gemischt werden können, um ein wirklich nahtloses Erlebnis zu gewährleisten.

Egal, ob ihr lieber gemütlich fliegt oder euch in einem präzisionsorientierten Rennen um den Sieg messen wollt, Couch Planes hat alles, was ihr braucht.

„Wir haben Couch Planes als das ultimative Party-Spiel für die Luft konzipiert, das leicht zu erlernen ist, aber genug Tiefe bietet, um die Spieler immer wieder zurückkommen zu lassen”, so Ruben Gerlach, Studioleiter bei Skylab Interactive. „Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler den Nervenkitzel erleben, Raketen auszuweichen, Power-Ups zu sammeln und ihre Freunde zu überlisten – und das alles in einem Spiel, das für gemeinsamen Spaß entwickelt wurde.”

Features von Couch Planes:

Power-Up-Pandemonium: Zerschlagt Ballons in der Luft, um spielverändernde Power-Ups wie zielsuchende Raketen, Geschwindigkeitsschübe und explodierende Minen zu erhalten. Die Items sind geschickt nach Position ausbalanciert, damit jedes Rennen wettbewerbsfähig und unvorhersehbar bleibt.

Zerschlagt Ballons in der Luft, um spielverändernde Power-Ups wie zielsuchende Raketen, Geschwindigkeitsschübe und explodierende Minen zu erhalten. Die Items sind geschickt nach Position ausbalanciert, damit jedes Rennen wettbewerbsfähig und unvorhersehbar bleibt. Strecken, die sich wehren: Navigiert durch 15 handgefertigte Karten voller Gefahren und nützlicher Überraschungen, von wirbelnden Tornados und bröckelnden Klippen bis hin zu aufladbaren Windmühlen und schatzsuchenden Dampfeisenbahnen.

Navigiert durch 15 handgefertigte Karten voller Gefahren und nützlicher Überraschungen, von wirbelnden Tornados und bröckelnden Klippen bis hin zu aufladbaren Windmühlen und schatzsuchenden Dampfeisenbahnen. Einfach zu fliegen. Hard to Ace: Mit der einfachen Steuerung im Arcade-Stil kann jeder einsteigen und fliegen, aber fortgeschrittene Manöver wie Barrel Rolls, Drifts und Flips zu meistern, ist der Schlüssel, um ein echter Stuntmaster der Lüfte zu werden.

Mit der einfachen Steuerung im Arcade-Stil kann jeder einsteigen und fliegen, aber fortgeschrittene Manöver wie Barrel Rolls, Drifts und Flips zu meistern, ist der Schlüssel, um ein echter Stuntmaster der Lüfte zu werden. Fortschritt im Stil von Full Throttle: Während des Spiels verdient ihr euch eine große Auswahl an Kosmetika, darunter einzigartige Skins, Spuren, Aufkleber und Effekte. Alle Kosmetika sind rein ästhetisch und haben keinen Einfluss auf die Leistung, sodass ein fairer, auf Fähigkeiten basierender Wettbewerb für alle gewährleistet ist.

Während des Spiels verdient ihr euch eine große Auswahl an Kosmetika, darunter einzigartige Skins, Spuren, Aufkleber und Effekte. Alle Kosmetika sind rein ästhetisch und haben keinen Einfluss auf die Leistung, sodass ein fairer, auf Fähigkeiten basierender Wettbewerb für alle gewährleistet ist. Der Himmel ruft immer: Couch Planes bietet saisonale Events, einen rotierenden Shop, Ranglisten und sich ständig weiterentwickelnde Inhalte und damit unzählige Gründe, sich wieder ins Cockpit zu setzen.

Zusätzlich zum eigentlichen Rennerlebnis wird Couch Planes verschiedene spannende Spielmodi bieten, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.