Cozy Grove: Camp Spirit: Lädt auf eine neue Insel voller Geister ein

Cozy Grove: Camp Spirit ist jetzt erhältlich und erweitert das gemütliche Insel-Abenteuer um neue Inhalte.

Mit Cozy Grove: Camp Spirit ist der Nachfolger des beliebten Lebenssimulationsspiels ab sofort für Xbox Series X|S, PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich. Zum Start kostet das Spiel 20,49 Euro und wird für kurze Zeit mit einem Einführungsrabatt von zehn Prozent angeboten.

Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines Spirit Scouts und reisen auf eine geheimnisvolle, verfluchte Insel. Dort treffen sie auf eine neue Gruppe geisterhafter Bären, helfen ihnen bei ihren Problemen und decken nach und nach die Geheimnisse der Insel auf.

Im Vergleich zum Vorgänger bietet Cozy Grove: Camp Spirit zahlreiche neue Inhalte. Dazu gehören eine neue Insel, weitere Bären mit eigenen Geschichten, saisonale Events, zusätzliche Sammlungen sowie eine neue Powerwashing-Aktivität. Außerdem können über eine asynchrone Multiplayer-Funktion Geschenke an Online-Freunde verschickt werden.

Studio-Mitgründer und CEO David Edery erklärt, dass die Fortsetzung vor allem aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen der Community entstanden sei.

„Unser Studio entwickelt nur selten Fortsetzungen, aber wir wollten Cozy Grove: Camp Spirit machen, weil sich so viele Menschen bei uns gemeldet haben und uns erzählt haben, wie viel ihnen das ursprüngliche Spiel bedeutet hat.“

Laut Edery habe das erste Cozy Grove vielen Spielern in schwierigen Lebensphasen geholfen und das Studio dazu motiviert, die Reihe mit einer neuen Geschichte und weiteren Inhalten fortzusetzen.

Neben dem Verkaufsstart steht auch ein Release-Trailer bereit. Wer das Spiel zunächst ausprobieren möchte, kann auf Steam weiterhin eine kostenlose Demo herunterladen.