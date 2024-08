Crash Bandicoot 4: It’s About Time: Nachfolger für Live Service Games eingestellt – Bericht

Wie Video Game Historian Liam Robertson in einem neuen Video berichtet, soll sich Crash Bandicoot 5 bei Toys For Bob in Arbeit befunden haben, das Spiel allerdings aufgrund einer Neuausrichtung Activisions auf Live-Service-Multiplayer-Spiele schon in einer frühen Phase eingestellt worden sein.

Neben der gekürzten Finanzierung für Einzelspieler-Titel soll auch das schwächer als erwartet ausgefallene Abschneiden von Crash Bandicoot 4: It’s About Time ein Faktor für die Einstellung gewesen sein. Zur selben Zeit soll Activision auch ein neues Tony Hawk’s Pro Skater abgelehnt haben.

Laut dem Bericht beauftragte Toys For Bob kurz nach der Veröffentlichung von Crash Bandicoot 4 ein kleines Team mit den Arbeiten an einem direkten Nachfolger, bei dem es sich ebenfalls um einen Einzelspieler-3D-Plattformer handeln sollte.

Story-Konzepte sollen unter anderem eine Schule für böse Kinder als Schauplatz vorgesehen haben, in der Bösewichte aus früheren Spielen wiederkehren. Ebenfalls zur Debatte stand ein Szenario, in welchem Crash und Spyro als spielbare Charaktere eine interdimensionale Bedrohung ihrer beiden Welten bekämpfen.