Crash Bandicoot 4: It’s About Time: Neues Wumpa League-Spiel möglicherweise in der Mache

Wie wir bereits berichtet haben, hat Crash Bandicoot 4: It’s About Time den Sprung auf die Xbox Series X/S locker geschafft. Nun sind Gerüchte aufgetaucht, wonach ein neues Spiel mit dem Beuteldachs in Entwicklung sein könnte.

Der Publisher Activision hat angefangen Wumpa-Pinatas an Medienvertreter und Influencer zu verschicken. Diese wurden als Vorbereitung für den 25. Geburtstag von Crash Bandicoot versendet. Da Activision bereits ähnliche Aktionen im Vorfeld von anderen Spielankündigungen gemacht hat, liegt die Vermutung nahe, dass da was im Busch ist.

Einige Gerüchte deuten auf ein Multiplayer-Spiel hin, dass möglicherweise „Wumpa League“ heißen könnte. Zumindest das Wort „League“ taucht auch auf der Grußkarte der Pinata auf.

Der Synchronsprecher von Crash, Scott Whyte, hat in der Vergangenheit bereits verraten an einem „neuen, spaßigen Projekt“ zu arbeiten. Deutet das auch auf einen neuen Crash-Teil hin? Bis zu einer offiziellen Bestätigung bleibt dies alles natürlich ein Gerücht und ist mit Vorsicht zu genießen.

Doch es ist fast schon zu offensichtlich, oder? Selbst der offizielle Twitter-Account der Reihe berichtet, dass die Party bald steigen kann:

