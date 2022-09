Crash Bandicoot: Angeblich zwei neue Spiele in der Entwicklung

Autor:, in / Crash Bandicoot

Es gibt neue Gerüchte zu Crash Bandicoot. Demnach befinden sich aktuell zwei neue Spiele in der Entwicklung.

Laut den neuesten Gerüchten und Berichten im Netz, befinden sich derzeit zwei neue Crash Bandicoot-Spiele in der Entwicklung.

Nach Crash Bandicoot 4: It’s About Time soll es also weitergehen mit dem verrückten Beuteldachs. Die Gerüchte um ein Multiplayer-Spiel aus dem Crash Bandicoot-Universum kursieren schon länger im Internet. Doch, was es mit dem zweiten Spiel auf sich haben könnte, wenn die Gerüchte denn stimmen mögen, bleibt abzuwarten. Crash Bandicoot-Fans hoffen jedenfalls, dass es sich um einen echten Crash Bandicoot 5 Teil handeln wird.