Crash Bandicoot: Crash-Liste zum 25. Jubiläum deutet große Neuigkeiten an

Autor:, in / Crash Bandicoot

Das 25. Jubiläum des Nasenbeutlers steht vor der Tür. Zu seinem Jahrestag will Crash jetzt wohl so richtig loslegen.

Auf Twitter wurde eine Meldung zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum von Crash Bandicoot veröffentlicht. Im Tweet heißt es, dass Crash jetzt eine „25 Dinge, die es zu tun gibt, bevor er 25 wird„-Liste angefertigt hat und er zu seinem Jubiläum jetzt so richtig loslegen will. In den Kommentaren wurden schon fleißig Vermutungen angestellt.

Da dieses Jahr bereits die Next-Gen-Versionen von Crash Bandicoot 4: It’s About Time für PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wurden, können Fans gespannt sein, was in nächster Zeit angekündigt wird. Vor allem mit Hinblick auf die Messen E3 und Gamescom. Einen Europa-Besuch möchte Crash laut seiner Liste auch abstatten.





Gibt es etwas Bestimmtes, was Ihr Euch zu Crashs Jubiläum wünschen, oder eine Meldung, die Ihr gerne lesen würdet?