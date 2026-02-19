Crash Bandicoot: Crash Team Racing Prototyp aus 2010 aufgetaucht

YouTuber CanadianGuyEh hat brandneues, bislang unveröffentlichtes Material aus einem 2010er Prototypen von Crash Team Racing gezeigt. Entwickelt wurde dieser frühe Reboot Versuch von High Impact Games, bevor das Projekt schließlich eingestellt wurde. Das gezeigte Gameplay stammt aus einer sehr frühen Phase – aber es zeigt klar, wohin die Reise hätte gehen sollen.

Neben dem CTR Prototypen teilt er außerdem neue Informationen zu zwei weiteren gecancelten Crash Projekten: Crash Landed und I Am Crash Bandicoot.

CanadianGuyEh liefert außerdem frische Einblicke in die beiden berüchtigten, nie veröffentlichten Crash Spiele:

Crash Landed

Ein 3D Jump and Run, das Crash in eine offene, lebendige Welt bringen sollte. Viele Assets, Animationen und Level Ideen existierten bereits, bevor das Projekt gestoppt wurde.

I Am Crash Bandicoot

Ein experimenteller Ansatz, der Crash stärker als Charakter in den Mittelpunkt stellen sollte – mit Fokus auf Story, Identität und einer ungewöhnlichen Präsentation. Das Projekt wurde früh eingestellt, gilt aber als eines der mutigsten Konzepte der Reihe.